Ab 27. April 2023 fünf Folgen in der ARD Audiothek, ab 4. Mai wöchentlich eine neue Folge überall dort, wo es Podcasts gibt.

Der Berliner Polizist Rolf L., den alle Welt nur Lubi nennt, arbeitet als erfolgreicher Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park. Doch was niemand seiner Kolleg:innen ahnt: Der Drogenfahnder ist kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrecht erhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einer Autoschieberbande wieder, für die er Autos durch ganz Europa fährt. Dann kommt ihm das LKA auf die Schliche.

Vom erfolgreichen Drogenfahnder zum Verbrecher

Normalerweise sprechen Journalist:innen in True Crime-Formaten über Verbrecher:innen. In diesem Podcast gelingt es Nino Seidel, nicht über, sondern mit einem zu sprechen. Rolf L. erzählt seine Geschichte vom Drogenfahnder zum Verbrecher. Und das keine vier Wochen, bevor er zu vier Jahren Haft verurteilt wird. Der schonungslose Bericht des Polizisten wird zum Vexierspiel über Wirklichkeit und Wahn, mit der Schwierigkeit, die Realität auf der dunklen Seite des Verbrechens zu erkennen. Mit großer Fabulierlust, mit Humor und Spannung erzählt Rolf L. von seinem tragischen Absturz. Der Podcast erweckt den Bericht mit Sounddesign und Musik zum Leben, um so im wahrsten Sinne des Wortes ein lebendiges Kopfkino zu erschaffen.

Die Geschichte hinter Lubi

Mit Anfang 20 beginnt Lubi seine Laufbahn bei der Berliner Polizei. Seine Bestimmung findet er als Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park. In Zivil stellt er dort mit seinen Kolleg:innen den Dealern nach. Doch was niemand ahnt: Lubi ist kokainabhängig. Als er sich bei einem Einsatz verletzt, macht er eine folgenschwere Bekanntschaft. Lubi wird von einem Bekannten aus der Auto-Tuning-Szene angesprochen, ob er ihm bei einem Versicherungsbetrug helfen könne. Der Polizist denkt an einen dubiosen Autohändler, den er kurz nach seiner Verletzung kennengelernt hat. Doch dieser hat eigene Pläne für Lubi. Er braucht einen Fahrer, der für ihn heiße Autos durch ganz Europa transportieren kann. Lubi steigert sich immer weiter in seine neue Aufgabe bei den Autoschiebern hinein. Nach einem Streit mit dem Autohändler beschließt Lubi, mit seiner Familie in den Urlaub zu fahren. Doch der vermeintliche Traumurlaub wird schnell zum Albtraum. Denn natürlich ist Lubi in einem gestohlenen Auto unterwegs. Als er in eine Kontrolle italienischer Carabinieri gerät, nimmt das Unheil seinen Lauf. Nach seiner Festnahme findet Lubi sich in Untersuchungshaft wieder. Um von den Mithäftlingen nicht als Polizist erkannt zu werden, legt er sich eine Legende zu. Doch lange kann er seine wahre Identität im Gefängnis nicht geheim halten. Sein Prozess bewegt sich währenddessen auf das Urteil zu. Wie soll er seinen Kindern erklären, dass er für mehrere Jahre hinter Gitter muss?

Die Macher über den Podcast

Host und Autor Nino Seidel: „Für mich lag der Reiz der Geschichte von ‚Lubi’ von Anfang an in der Möglichkeit, diese Reise auf die ‚dunkle Seite‘ hautnah miterleben zu dürfen. Die Offenheit von Rolf L. und seine Bereitschaft, seine Geschichte mit uns zu teilen, erlauben einen Blick durchs Schlüsselloch in die manchmal beängstigende, manchmal aber auch absurd-komische Welt des Verbrechens.” Neben des Podcasts ist auch eine filmische Adaption des Falls geplant. „Für ‚Lubi’ haben wir zum allerersten Mal eine Mischung aus Audio-Doku und szenischer Dramaturgie in einem unserer Podcasts zusammengebracht. Daher freuen wir uns sehr, dass der Podcast jetzt als Dokumentar-Mini-Serie verfilmt wurde und im Herbst in der ARD Mediathek zu sehen sein wird”, so Jon Handschin, Produzent und Autor.

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ ist eine Produktion von Studio Bummens und dem SWR. Autor: Nino Seidel; Drehbuch und Produktion: Jon Handschin; Redaktion (SWR): Susanne Gebhardt, Martina Treuter und Henriette Schreurs. Alle fünf Folgen der Podcast-Doku sind ab 27. April in der ARD Audiothek zu hören. Auf allen Drittplattformen erscheint der Podcast wöchentlich ab dem 4. Mai mit je einer neuen Folge. Eine filmische Adaption des Falls „Lubi” wird aktuell unter der Regie von Jan Peter und Sandra Naumann realisiert. Die Mini-Serie wird im Herbst in der ARD Mediathek veröffentlicht werden.

Rolf L. spricht im Podcast über seinen Absturz vom Drogenfahnder zum Verbrecher SWR Studio Bummens/SWR

