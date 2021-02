Folge 1 am 18. Februar mit Eko Fresh auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager samt Podcast-Ausgabe

Nach dem erfolgreichen Start des Laufband-Talks „On Mai Way“ im vergangenen November auf dem Youtube-Kanal von SWR Schlager, gibt es jetzt ab 18. Februar 2021 eine neue Staffel. Und weil es so gut läuft für das sportliche Talkformat, gibt es alle Folgen – auch die der ersten Staffel – zusätzlich als Podcast. Das Erfolgssetting bleibt: Ein Studio mit zwei Laufbändern. Los geht es mit dem Rapper Eko Fresh, dann schnüren Society-Lady Claudia Obert (25.2.) und der Schauspieler Eric Stehfest (4.3.) die Laufschuhe. Die zwölf neuen Folgen „On Mai Way“ werden bis zum 20. Mai donnerstags ab 19 Uhr auf Youtube veröffentlicht (youtube.com/SWRschlager). Zum Start der zweiten Staffel am 18. Februar haben Fans die Möglichkeit, Fragen im Live-Chat zu stellen. „On Mai Way“ ist eine Produktion des Digitalstudios „DRIVE beta“ aus Berlin im Auftrag des SWR.

Laufen und talken mit Vanessa Mai

Wie im Sportstudio startet der Laufband-Talk „On Mai Way“ mit einer lockeren Aufwärmrunde. Dann wird das Tempo schneller und die Fragen brisanter. Zur Halbzeit hebt sich das Laufband, es geht bergauf, um Tabus, Gerüchte und Geheimnisse aufzuklären – insgesamt rund 20 Minuten für Vanessa Mai und ihre Gäste bis zum Schlusssprint.



Folge 1 am 18. Februar mit Eko Fresh

In der ersten Folge der zweiten Staffel stellt der deutsch-türkische Rapper Ekrem Bora alias Eko Fresh seine Fitness unter Beweis. Fresh arbeitete bereits als Jugendlicher mit Rap-Größen wie Kool Savas und Bushido zusammen. 2003 erreichte er mit seinem Hit „König von Deutschland“ Platz 15 der deutschen Singlecharts. Im gleichen Jahr erschien sein Debütalbum „Ich bin jung und brauche das Geld“. 2017 veröffentlichte der gebürtige Kölner sein zehntes Album „König von Deutschland“. Seine Fans kennen Fresh nicht nur als Rapper, sondern auch als Songwriter und Schauspieler.

Folge 2 am 25. Februar mit Claudia Obert

Ungewöhnliche Auftritte wie etwa ein Talk auf dem Laufband sind für Claudia Obert nichts Neues. Die Freiburger Unternehmerin ist eine erfahrene Reality-Show-Teilnehmerin und stand bereits bei Sendungen wie „Das perfekte Promi-Dinner“, „Promi Big Brother“ und „Promi Shopping Queen“ vor der Kamera. Im Jahr 1990 gründete die heute 59-jährige Society-Lady ihr Modelabel „Lean Selling“ mit Shops in Berlin und Hamburg, später auch online und auf Teleshopping-Kanälen.

Folge 3 am 4. März mit Eric Stehfest

Schauspieler, Ex-Junkie und Buchautor – auch mit dem Gast der 3. Folge „On Mai Way“ wird Vanessa Mai der Gesprächsstoff nicht ausgehen. Soap-Fans kennen Eric Stehfest als „Chris Lehmann“, den er viele Jahre in der Dauerserie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielte. 2017 sorgte er mit seiner Autobiografie für Furore. „9 Tage wach“ schildert Stehfests jahrelange Crystal-Meth-Sucht. Das Buch wurde 2020 verfilmt.

Folge 4 am 11. März mit Timur Ülker

Timur Ülker kennen viele als „Nihat“ in „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, als „Cem“ aus der Reality-Soap-Serie „Köln 50667“ sowie von seinem Mitwirken in „Alarm für Cobra11“ oder in Filmen wie „Label Me“ (2019). Das Herz des 31-jährigen Schauspielers schlägt jedoch auch für Beatboxen, Rap und Hip-Hop und er machte sich als „Sgt. Green“ und „Timo TIO Uelker“ einen Namen in der Szene. 2017 erschien sein erstes Album „120% Gefühl“.

Judith Williams und Jorge Gonzalez laufen sich für die nächsten Folgen warm

Weitere Gäste auf dem Laufband sind Judith Williams (Geschäftsfrau und Beauty-Guru), Ross Antony (Musiker), Aaron Troschke (Webvideoproduzent und Moderator), Jonas Ems (Webvideoproduzent), Benni und Dennis Wolter (WWW/ Youtube-Stars), Faisal Kawusi (Comedian), Jorge Gonzalez (Choreograph) und Julia Beautx (Youtube-Star und Schauspielerin).

SWR Schlager – das multimediale Online-Format

Seit November 2020 informiert SWR Schlager mit tagesaktuellen Beiträgen über die Stars der Szene und hat dabei auch jüngere Schlagerfans im Visier. Via Homepage, Facebook-Seite, Instagram-Plattform und auf Youtube können Fans ihren Stars ganz nahekommen und direkt mit ihnen interagieren. Sie können Fragen stellen, kommentieren, ihren Lieblingen zum Geburtstag gratulieren oder kurze Videos anschauen. Immer donnerstags ab 19 Uhr gibt es eine neue Folge des Laufband-Talks mit Vanessa Mai. Auf SWR.de/schlager stehen alle Schlager-News, es gibt Links zu den aktuellen Musikvideos und zur Rubrik „Schlagerstars und die Liebe“. Besonders beliebt sind auch die „Weekend-Vibes“ – das Wochenende der Stars in Bildern.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Marion Erös E-Mail: marion.eroes@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.