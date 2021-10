Neuer Hörstoff im November

Neustarts: „Sonntag 20:15 Uhr“ (seit 17.10.) und „Fakt ab!“ (ab 12.11.) / Neue Staffel „Sack Reis – Was geht dich die Welt an?“ (ab 11.11.) / Alle SWR Podcasts in der ARD Audiothek

In den Podcasts des Südwestrundfunks bekommen die Nutzer:innen hintergründige Informationen aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Neu im November sind der Wissenschaftspodcast „Fakt ab!“ (ab 12.11.) und „Sonntag 20:15 Uhr“, der Podcast zu „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ (seit 17.10.). Der DASDING-Podcast „Sack Reis – Was geht dich die Welt an?“ mit Merve Kayikci, Malcolm Ohanwe und Ramin Sina wurde am 10. Oktober mit dem Robert-Geisendörfer-Preis 2021 ausgezeichnet. Die dritte Staffel von „Sack Reis“ geht am 11. November an den Start. Alle Podcasts gibt es in der ARD Audiothek. Seit Juli 2021 sind die meisten SWR Podcasts auch über den Streaming-Dienst Amazon Music abrufbar.

„Sonntag 20:15 Uhr – Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf“

In ihrem Podcast „Sonntag 20:15 Uhr“ tauchen die Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter tief ins Crime-Universum ein. Sie greifen das Thema von „Tatort“ oder „Polizeiruf 110“ auf, das im aktuellen Krimi besonders wichtig war, und diskutieren darüber mit Expert:innen: Was steckt psychologisch hinter Stalking? Wie gut sind blinde Menschen als Zeug:innen? Oder: Gibt es Verbrechen als Folge von Wohlstandsverwahrlosung? Am 7. November geht es um den „Tatort - Dreams", um luzide Träume und den Konkurrenzkampf unter Orchestermusiker:innen. Schlafforscherin Dr. Brigitte Holzinger erzählt, wie man luzides Träumen lernen kann. Julia Bassler vom BR Rundfunkorchester, im Film als Double der Protagonistin zu sehen, berichtet von Tablettenkonsum und Konkurrenzdruck im Orchester.

Seit 17. Oktober 2021, sonntags direkt nach dem TV-Krimi, in der ARD Audiothek und auf den gängigen Podcast-Portalen.

„Sack Reis – was geht dich die Welt an?“, Podcast über junge Menschen aus aller Welt

Merve Kayikci, Malcolm Ohanwe und Ramin Sina reden in ihrem Podcast „Sack Reis – was geht dich die Welt an?“ mit jungen Leuten, die das erleben, was wir als Schlagzeilen in den News sehen, lesen oder hören. Am 11. November startet die neue Staffel von „Sack Reis“. In der ersten Folge spricht Ramin Sina mit einer Afghanin und ihrer 15-jährigen Tochter über ihr Leben unter den Taliban. Die beiden organisieren eine Schule für Mädchen in ihrer Wohnung – natürlich streng geheim und versteckt, denn die Taliban dürfen davon nichts erfahren. Die zweite Folge (25.11.) beschäftigt sich mit dem Kosovo. Malcolm Ohanwe möchte wissen, warum aus diesem kleinen Land so viel erfolgreiche Popmusik kommt.

Ab 11. November 2021, alle zwei Wochen, donnerstags, in der ARD Audiothek, auf DASDING.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.

„Fakt ab! Eine Woche Wissenschaft“ über Kurioses und Nerdiges aus der Welt des Wissens

Der Podcast „Fakt ab!“ beschäftigt sich mit den aktuellen Wissenschaftsthemen der Woche: Die ISS kommt in die Jahre, kann Tine Wittler da noch was ausrichten? Wie kann Jeff Bezos den CO2-Ausstoß seines Weltraumflugs kompensieren? Kann man Menschen über den Darm beatmen? Können Bienen eine Limo-Flasche aufdrehen? Fragen, denen Sina Kürtz, Julia Nestlen, Niklas Kolorz und Aeneas Rooch wissenschaftlich fundiert, aber immer mit einem Augenzwinkern nachgehen. In „Fakt ab!“ liefern sie die Antworten. Manchmal aber auch nur etwas zum Lachen. Was die Hörer:innen auf jeden Fall bekommen: Alles, was diese Woche in der Wissenschaft wichtig war und Gesprächsthema für die nächste Party sein kann.

Ab 12. November 2021, freitags, in der ARD Audiothek, auf SWR2.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

„Sonntag 20:15 Uhr – Der Podcast zu Tatort und Polizeiruf" mit den Hosts Visa Vie und Philipp Fleiter, immer nach dem TV-Krimi in der ARD Audiothek. Merve Kayikci, Ramin Sina und Malcolm Ohanwe reden in ihrem Podcast „Sack Reis" mit jungen Leuten aus der ganzen Welt, auf DASDING.de und in der ARD Audiothek

