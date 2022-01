Neuer Hörstoff im Februar

Neustarts: Politik-Podcast „Die & Du“ (ab 27.1.2022) und „Breitscheidplatz“ (18.2.2022) / Highlights: Wissenspodcast „jule be like“ und „SWR3 Topthema“ / Alle Podcasts in der ARD Audiothek

In den Podcasts des Südwestrundfunks bekommen die Nutzer:innen hintergründige Informationen aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Im Februar 2022 gibt es zwei Neustarts: DASDING veröffentlicht den jungen Politik-Podcast „Die & Du“ mit Johanna Kürwitz und Victoria Lauer (ab 27.1.). Der Podcast „Breitscheidplatz“ (SWR/rbb) begleitet ein Recherche-Team der ARD, das herausfinden will, ob das dortige Attentat im Jahr 2016 hätte verhindert werden können (sechs Folgen, ab 18.2.). Weitere Highlights sind der Wissenspodcast „jule be like“ mit der Stuttgarter Influencerin Jule Nagel sowie das „SWR3 Topthema“ als Podcast. Alle Podcasts gibt es in der ARD Audiothek.

„Die & Du“: Politik-Podcast von DASDING mit Johanna Kürwitz und Victoria Lauer

Victoria und Johanna sind 19 und 20 Jahre alt, kommen ursprünglich von der Mosel und leben nun in Berlin. Im neuen DASDING-Podcast „Die & Du“ widmen sie sich voll und ganz ihrer Mission: Politik einfach erklären – auf Augenhöhe, von jungen Leuten für junge Leute. Sie setzen am Alltag ihrer Hörer:innen an, stellen die wesentlichen Fragen, schauen hinter die Kulissen der Politik und checken, wo sie ankommt. Dies haben sie bereits sehr erfolgreich auf ihrem Instagram-Kanal „jung & politisch“ vorgemacht, für den sie mit dem Jugenddemokratiepreis 2021 ausgezeichnet wurden.

Ab 27. Januar 2022, alle zwei Wochen, donnerstags, in der ARD Audiothek, auf DASDING.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.

„Breitscheidplatz“ – Auf den Spuren einer journalistischen Recherche

Im Dezember 2016 rast ein LKW in einen Berliner Weihnachtsmarkt. Es gibt Tote, Verletzte und eine große Frage: Wie konnte das passieren? Diese Frage stellen sich nicht nur die Hinterbliebenen und Ermittler, sondern auch ein Investigativ-Team des rbb. Es deckt über Jahre hinweg Detail um Detail auf: Die Polizei kannte den Attentäter, Hinweise wurden nicht richtig eingeschätzt. Die Autorinnen Birgit Tanner und Simone Schillinger erzählen die Geschichte dieser Recherche. Eine Recherche, die fünf Jahre nach dem Anschlag bis in den Irak führen wird. Eine Recherche, die am Ende unweigerlich zu einer Frage führt: Hätten die Behörden den Anschlag verhindern können?

Sechs Folgen, ab 18. Februar 2022, in der ARD Audiothek und auf den gängigen Podcast-Plattformen.

„jule be like“: mit Influencerin Jule Nagel die Welt verstehen

„Es gibt keine doofen Fragen!“ Unter diesem Motto macht sich Influencerin Jule Nagel (@julesboringlife) in ihrem neuen SWR Podcast „jule be like“ auf den Weg: Die 19-jährige Stuttgarterin will stellvertretend für ihre Hörer:innen alles zu einem für sie relevanten Alltagsthema herausfinden, egal ob Liebe, Freundschaft, Traumjob oder Mauerfall. In ihrem Podcast spricht sie darüber auch mit spannenden, gerne mal unkonventionellen Gästen. Auf unterhaltsame Weise wird so Wissen in verschiedenen Bereichen vermittelt. Themen der ersten beiden Folgen: „Ohne Mauerfall – ohne mich!“ und „Best Friends Forever?!“. Am 27. Januar geht es um das Thema Krebs und Jules eigene Krebserkrankung.

Seit 13. Januar 2022, alle zwei Wochen, donnerstags in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf kindernetz.de sowie auf den bekannten Podcast-Plattformen.

„SWR3 Topthema“: der tägliche Info-Schwerpunkt aus der SWR3 Nachmittagsshow

Das „SWR3 Topthema“ gibt Orientierung und informiert hintergründig und kompetent über das wichtigste Thema des Tages. So geht es etwa um gekündigte Stromverträge, marode Autobahnbrücken oder Pestizide in Nahrungsmitteln. Dazu recherchieren SWR3 Autor:innen Hintergründe und Fakten, führen Interviews, fragen nach und ordnen ein. Das „SWR3 Topthema“ erscheint als Podcast von Montag bis Freitag gegen 18 Uhr und bietet in rund drei bis vier Minuten einen ausgeruhten Schwerpunkt in der sonst so schnelllebigen Nachrichtenwelt.

Montag bis Freitag, immer gegen 18 Uhr, in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und auf den gängigen Podcast-Plattformen.

