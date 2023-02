„Krypto! – Der Traum vom magischen Internetgeld …“

Siebenteilige Doku-Podcast-Serie mit Krypto-Kritiker:innen und Befürworter:innen / Ab 15. März 2023 in der ARD Audiothek

„Krypto!“ erzählt die Geschichte von den Anfängen des Krypto-Universums bis heute und zeigt anhand repräsentativer Persönlichkeiten und ihrer Schicksale erstmals die Entwicklung der verschiedenen Strömungen auf: von der Entstehung der Idee in den frühen 1990ern über die Erfindung von Bitcoin und Blockchain bis zum NFT-Hype und dem Crash 2022. Es geht um Erfolg, Zweifel und Hoffnung und die Suche danach, was Krypto ausmacht, was Menschen darin zu erkennen glauben und wie es zu dem milliardenschweren, hochspekulativen Markt werden konnte, der er heute ist.

Eintauchen in die Kryptowelt

Autor Maximilian Netter entdeckt in der Kryptowelt ein bekanntes Gesicht. Sein ehemaliger Kommilitone ist mit Krypto reich geworden und scheint im Krypto-Space so etwas wie ein Star zu sein. Vor großem Publikum erzählt er davon, wie Krypto die Welt besser machen wird und wie die Blockchain zur Grundlage der Gesellschaft werden kann. Für Max klingt das nach Revolution. Er kontaktiert den ehemaligen Kommilitonen. Damit beginnt die Reise in eine sehr fremde Welt: ins Krypto-Rabbithole. Die Spuren von Krypto führen Max zu den Anfängen des Internets, als eine Gruppe von Aktivist:innen den „Cyberspace“ mit Krypto-Technologie gegen den Staat verteidigen will und dabei die Grundlagen für Bitcoin entwickelt. Er trifft einen Verschlüsselungspionier, der sich sein Leben lang für freie Kommunikation im Netz eingesetzt hat. Max besucht seine erste große Krypto-Convention und trifft dort auf junge Glückssucher:innen, die glauben, bei der nächsten großen technologischen Revolution dabei zu sein. Dort erfährt er auch von Ethereum, einem Krypto-Projekt, das sehr vieles verändern will und die Grundlagen für den ganz großen Krypto-Hype entwickelt.

Die Verlierer des Krypto-Hypes

Der Autor lernt auch die andere Seite von Krypto kennen. Ein Kleinanleger, der wie viele nicht mehr daran glaubt, mit Arbeit zu Wohlstand und Glück zu kommen, investiert deshalb in Krypto. Obwohl er darin vor allem ein unreguliertes und intransparentes Onlinecasino sieht, eine unbarmherzige Welt, in der nur einige wenige wirklich reich werden und alle anderen verlieren. Max erfährt, wie der Kleinanleger sich mitreißen lässt vom großen Krypto-Hype 2021 und immer tiefer einsteigt. Plötzlich werben Promis für Krypto, die Preise steigen in bisher unerreichte Höhen. Am Ende des Podcasts steht das, was immer kommt, wenn ein Hype zu groß wird: der Crash. Viele Menschen verlieren viel Geld und Hoffnungen werden zerstört. Aber manche sehen im Crash einen Neubeginn. Sie glauben, dass die magische Krypto-Welt jetzt erst recht kommen muss.

Die Produktion

„Krypto! – Der Traum vom magischen Internetgeld …“, ein Podcast von Maximilian Netter sowie Klaus Uhrig und Rafael Jové (Co-Autoren). Produziert von Funkhaus ost für den SWR, exklusiv für die ARD Audiothek. Mit Stimmen von John Perry Barlow, Markus Beckedahl, Maurice Höfgen, Chelsea Manning und vielen mehr.

