Podcast „Annelies Royale Welt“ zum 25. Todestag von Lady Di

SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun arbeitet in fünf Folgen das Leben und Wirken von Prinzessin Diana auf / Ein besonderer Nachruf auf die Königin der Herzen.

Am 31. August jährt sich der 25. Todestag von Lady Diana, der Königin der Herzen. Die SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun widmet sich im fünf Folgen Spezial ihres Podcasts „Annelies Royale Welt“ dem Leben und Wirken der Prinzessin. Mit dabei sind verschiedene Experten, wie zum Beispiel der deutsche Diana-Kenner Jürgen Worlitz oder ARD Neu-Delhi Korrespondent und Briefe-Experte Peter Hornung.

Von Briefen, der Verlobung und einer Märchenhochzeit

Der Tod von Lady Diana vor 25 Jahren schockierte die Welt. Die nahbare Königin der Herzen stand wie keine andere für die Veränderung des britischen Königshauses. Sie war Stil-Ikone, Vorbild und auf der ganzen Welt beliebt. 750 Millionen Menschen schauten gespannt auf den Bildschirm als sich Lady Diana und Prinz Charles in der St. Paul’s Cathedral das Ja-Wort gaben. Aber was passierte damals alles hinter den Kulissen? War die Verlobung wirklich am 24. Februar? Was hat es mit dem Schriftverkehr von Lady Di auf sich? Diese und viele weitere Fragen beantwortet der Podcast auf unterhaltsame Art.

Spurensuche in London

Die SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun spricht mit Jürgen Worlitz, Buchautor und der Diana-Kenner in Deutschland. Er hat die Prinzessin hautnah erlebt und ihren Reitlehrer James Hewitt persönlich kennengelernt. Außerdem ist Annelie Malun auf den Spuren der Prinzessin in London unterwegs. Sie erzählt, wie Lady Di noch immer nachwirkt, von ihren persönlichen Eindrücken und interviewt Einheimische. Ein besonderer Nachruf zum 25. Todestag der Königin der Herzen.

SWR4 Podcast „Annelies Royale Welt”

Annelie Malun, Adelsexpertin bei SWR4 Rheinland-Pfalz, spricht über Aktuelles aus den Königshäusern und gibt spannende Einblicke in die Welt der Royals. Unterhaltsam, informativ, kurzweilig – und alle 14 Tage neu. Auf SWR.de oder in der in der ARD-Audiothek.

Die SWR4 Adelsexpertin Annelie Malun widmet sich in ihrem Podcast dem Leben der Prinzessin Diana vor ihrem Tod. © SWR SWR

