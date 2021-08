Opus Preis 2021 für das SWR2 New Talent Robert Neumann: Stuttgarter Pianist als Nachwuchskünstler des Jahres (Klavier) ausgezeichnet. Preisverleihung am 10. Oktober in Berlin.

Aus knapp 600 Nominierungen wählte eine unabhängige Jury, bestehend aus Vertreter*innen der Musik- und Medienbranche, die 48 Preisträger*innen des diesjährigen Opus Klassik 2021 aus. Hier wurde unter anderem Robert Neumann als „Nachwuchskünstler des Jahres (Klavier)" ausgezeichnet. Der Stuttgarter Pianist wurde im September 2018 zum „SWR2 New Talent" gewählt und ist somit Teilnehmer des Förderprogramms des SWR, das junge Künstler*innen über drei Jahre begleitet und ihnen zu Konzertauftritten, Studioproduktionen und Medienpräsenz verhilft. Den Opus Klassik Preis erhält er für die SWR Produktion „Robert Neumann: Bach – Chopin Rachmaninow" (SWRmusic). Kontraste kombiniert: Robert Neumanns CD-Programm Im Zentrum von Robert Neumanns CD stehen die Paganini-Variationen von Sergej Rachmaninow; ein Live-Konzertmitschnitt aus der Stuttgarter Liederhalle, begleitet vom SWR Symphonieorchester, dirigiert von Kerem Hasan. Dieser große, virtuose Variationszyklus ist kontrastreich mit zwei Studioaufnahmen kombiniert: einer musikalisch wagemutigen Fantasie von Carl Philipp Emanuel Bach und den Etüden op. 25 von Frédéric Chopin. Robert Neumann Robert Neumann (*2001) wuchs in einer Stuttgarter Musikerfamilie auf – mit vier Sprachen und sehr viel Musik. Sein Debüt mit dem RSO Stuttgart des SWR spielte er mit acht, als Fünfzehnjähriger begann er ein reguläres Klavierstudium an der Freiburger Musikhochschule, seit Herbst 2021 studiert er an der Berliner Hanns-Eisler-Musikhochschule. Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und Stipendiat der Deutschen Stiftung Musikleben und der Yamaha Music Foundation. Mit seinen 20 Jahren ist Robert Neumann bereits ein begehrter Solist bei internationalen Orchestern und Festivals. Neben dem Klavierspiel komponiert er und improvisiert leidenschaftlich gerne. Opus Klassik: Preisverleihung am 10. Oktober Die feierliche Preisverleihung wird am 10. Oktober 2021 im Konzerthaus Berlin am Gendarmenmarkt stattfinden und wird am Abend des Veranstaltungstages um 22:15 Uhr im ZDF ausgestrahlt.