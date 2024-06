Countdown für das „SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air“ mit vielen Stars und den Highlights des Deutschland-Spiels

Das SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air in Mainz findet in diesem Jahr am Samstag, den 29. Juni 2024 statt. Das bundesweit einzige Open-Air-Festival in einem Regierungsviertel wird wieder von SWR3, Landesregierung und Landtag gemeinsam veranstaltet. Bild: Impressionen vom SWR3 Rheinland-Pfalz Open Air 2023 am 15.7.2023 in Mainz (Sportfreunde Stiller) © SWR/Oliver Matlok