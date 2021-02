Friederike Kempter trifft Frauen um die 40, die tun, was sie wollen. Wie haben sie es geschafft, Widerstände zu überwinden – und die zu werden, die sie sind: mutige, lebenskluge und durchsetzungsfähige Frauen.

Beruf und Familie verbinden, nicht den Mut verlieren, einfach weitergehen – gerade dort, wo Frauen es schwerer haben als Männer. Wie schaffen sie das? Schauspielerin Friederike Kempter, bekannt als Nadeshda Krusenstern im Münsteraner Tatort, trifft starke Frauen, die mit ihren Geschichten inspirieren.

Inspiration und Empowerment für Frauen

Frau, 40, im deutschen Südwesten. Ein wundervolles Leben voller Herausforderungen. Sie ist Hebamme und will einen Kredit für ein Geburtshaus. Die Bank sagt nein. Warum? Es gibt keine Kredite für Frauen im gebärfähigen Alter, vermutet sie, die Bank hält es für zu riskant. Wie konnte das Geburtshaus doch noch finanziert und gebaut werden? Und wie erklärt sie ihrer Tochter, dass sie Frauen ablehnen muss, die sie nicht bei der Geburt betreuen kann, weil sie sonst keine Zeit für die eigene Familie hat? Friederike Kempter, geboren in Freudental, Mutter einer kleinen Tochter, taucht tief in das Leben ihrer Gesprächspartnerinnen ein.

Wer ist eine Vorzeige-Frau?

Friederike Kempter klopft an die Türen von Frauen, die eine Herausforderung sind – für sich und für andere. Was sie tun, muss nicht allen gefallen. Sie geben einen spannenden Einblick in das, was Frauen alles schaffen, auch gegen gängige Vorurteile. Warum hat die Sextherapeutin diesen Beruf ergriffen? Wie geht sie mit Anfeindungen und Vorurteilen um, wie mit den Corona-Auflagen? Eine transsexuelle Winzerin bleibt in ihrem kleinen Heimatdorf. Was erlebt sie dort mit den Handwerkern in der Gemeinde?

„Friederike klopft an“ ist eine Produktion der Bentele Becker Bewegtbild GmbH für den SWR in der ARD Mediathek. Die Dokureihe richtet sich an Frauen und Männer in der Lebensmitte, die es interessiert, wie andere mutige Entscheidungen an wichtigen Lebensgabelungen getroffen haben.

Sendung

Friederike klopft an

Dokureihe mit drei Folgen à 30 Minuten

voraussichtlich Sommer 2021 in der ARD Mediathek und auf Instagram

