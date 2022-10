Olivia Powell wird neue Moderatorin bei SWR4 Baden-Württemberg

Kennenlern-Tour ab 18. Oktober / „SWR4 Baden-Württemberg am Morgen“ ab 24. Oktober.

Eine neue Stimme für SWR4 Baden-Württemberg: Olivia Powell moderiert ab Montag, 24. Oktober 2022, die Frühsendung „SWR4 Baden-Württemberg am Morgen“ im Wechsel mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer. Vor dem Start im SWR4 Hörfunkstudio geht die gebürtige Heidelbergerin auf eine Kennenlern-Tour durch Baden-Württemberg. Von Dienstag, 18. Oktober, bis Donnerstag, 20. Oktober, lässt sie sich die Lieblingsplätze der SWR4 Hörer:innen zeigen. Das Frühmagazin „SWR4 BW am Morgen“ ist montags bis samstags von 6 bis 9 Uhr auf SWR4 Baden-Württemberg zu hören.

Neue Frühaufsteherin bei SWR4 Baden-Württemberg

Raus aus den Federn! Ab dem 24. Oktober werden die SWR4 Hörer:innen von Olivia Powell geweckt. Die 54-Jährige moderiert die Frühsendung zunächst drei Wochen allein, dann alternierend mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer. Powell begann ihre Radiokarriere bereits als Schülerin bei Radio Tele Allgäu. Nach einem Studium der Sozialpädagogik in München und Köln und einem Rundfunk-Volontariat in Hamburg startete sie 1994 als Moderatorin beim NDR durch. Es folgten Stationen als Auslandskorrespondentin in Los Angeles und als Moderatorin und Programmkoordinatorin unter anderem bei Antenne Bayern, Hitradio Antenne 1 und Antenne NRW. Olivia Powell unterhält und informiert nicht nur im Radio, sie ist auch Sprecherin für Werbefilme, Computerspiele und TV-Sender.

Auf Kennenlern-Tour durch Baden-Württemberg

Ein Gesicht zur Stimme – wer sich das wünscht, kann ab Freitag, 14. Oktober, auf SWR4.de angeben, wo er oder sie die neue Moderatorin am liebsten treffen würde. Vom 18. bis zum 20. Oktober tourt Olivia Powell dann durchs Land um die SWR4 Hörer:innen an ihren Lieblingsplätzen zu treffen. Sei es unter den Platanen auf der Neckarinsel in Tübingen, auf dem Turm des Freiburger Münsters oder in irgendeiner Werkskantine im Land – Olivia Powell nimmt sich Zeit, ihre neue Hörerschaft kennen zu lernen.

Olivia Powell moderiert ab Montag, 24. Oktober 2022, die Frühsendung „SWR4 Baden-Württemberg am Morgen“ im Wechsel mit SWR4 Moderator Jörg Assenheimer. © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (ZIP)

Pressekontakt Sandra Christ E-Mail: sandra.christ@SWR.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.