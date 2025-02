Ab 28. Februar in der ARD Mediathek / Dreiteilige Dokuserie von Tim Evers blickt zurück auf die politische Karriere des SPD-Politikers

Krieg in Europa, Desinformation, schwindendes Vertrauen in die Demokratie –und mittendrin: Olaf Scholz, der Kanzler der „Zeitenwende". Ob Krise oder Kritik, Olaf Scholz schien gelassen. Bis zu dem Abend, an dem er durch die Entlassung seines Finanzministers die Ampelkoalition platzen ließ. Darauf folgte ein kurzer, heftiger Wahlkampf, an dessen Ende Scholz, der Überraschungssieger von 2021, abgewählt wurde und die SPD das schlechteste Bundestagswahlergebnis aller Zeiten einfuhr. Der Abschied vom Kanzleramt nach einer Karriere mit Höhenflügen und Abstürzen. Wer war der neunte Kanzler der Bundesrepublik? Die dreiteilige Doku-Serie „Olaf Scholz – Schicksalsjahre eines Kanzlers" von rbb, NDR und SWR erzählt von einer politischen Karriere in Deutschland. Sie ist ab 28. Februar 2025 in der ARD Mediathek zu sehen.

Mit stoischer Gelassenheit und technokratischer Präzision

6. November 2024: Europa erwacht mit der Nachricht, dass Donald Trump erneut US-Präsident wird. Bundeskanzler Olaf Scholz gratuliert routiniert, getreu seinem Credo: Ruhe bewahren! Doch noch am selben Abend entlässt er Finanzminister Christian Lindner (FDP). Selten sah man Scholz so emotional. Seine Ampelregierung ist Geschichte. Einige Stunden später schreibt der Tesla-Gründer und Trump-Vertraute Elon Musk auf seiner Plattform X: „Olaf ist ein Narr". Olaf Scholz lässt durch seine Regierungssprecherin ausrichten: „Es herrscht eben auf X Narrenfreiheit“. Mit stoischer Gelassenheit und Beharrlichkeit prägte Olaf Scholz Deutschlands Politik, mit technokratischer Präzision führte er das Land durch bewegte Zeiten. Egal ob Krise oder Kritik, Olaf Scholz gab sich gelassen. Wer steckt hinter diesem Hanseaten, hinter dem „Scholzomaten", der Gefühlsregungen allenfalls über ein „schlumpfiges Grinsen" (Markus Söder) mitteilt? Es wird Zeit, den Mann, der laut Umfragen die unbeliebteste Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik anführte, genauer unter die Lupe zu nehmen.

Politiker seit Schülertagen

Auffällig unauffällig hat sich Olaf Scholz an die Spitze der deutschen Politik gearbeitet: vom Innensenator in Hamburg zum SPD-Generalsekretär unter Bundeskanzler Gerhard Schröder und schließlich vom Ersten Bürgermeister Hamburgs zum Bundeskanzler. Der fast prototypische Aufstieg eines Politikers in der Bundesrepublik – männlich, westdeutsch, weiß. Der seit Schülertagen Jurist ist in der Politik. Als Juso-Vize forderte er noch die „Überwindung der kapitalistischen Ökonomie". Scholz startete seine Karriere als kantiger Idealist – und wurde ein politischer Pragmatiker. Wie hat der nüchterne „Mann ohne Eigenschaften" das eigentlich gemacht? Dieser Frage widmet sich die dreiteilige Doku aus dem bekannten Format „Schicksalsjahre”, das bereits mit Serien über Royals und Regierende, zuletzt über US-Präsident Donald Trump und Kanzlerin Angela Merkel, große Erfolge feierte.

Ein Kanzler – verschiedene Perspektiven

Die Serie beleuchtet die Wegmarken in Scholz' Werdegang, seine Schicksalsjahre und -momente. Zu Wort kommen unter anderen die Autorin und Podcasterin Yasmine M'Barek; die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang; der Experte für Sicherheits- und Verteidigungspolitik, Carlo Masala; die Politik-Influencerin Lilly Blaudszun; Hamburgs Kultursenator und Scholz-Weggefährte, Carsten Brosda (SPD); Bundesminister für Justiz und Bundesminister für Digitales und Verkehr, Volker Wissing (parteilos, ehemals FDP) sowie Unions-Kanzlerkandidat 2021, Armin Laschet (CDU).

