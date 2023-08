„Offline on the Road“ – die Reise-Challenge

Unterwegs ohne Handy und ohne Ortskenntnis / Vierteilige Reisereportage „Offline on the Road: Ausgesetzt in Deutschland – die Reise-Challenge“ / Ab Mittwoch, 16. August 2023, in der ARD Mediathek

Ist Reisen ohne Google-Maps, Tripadvisor und Wetter-App überhaupt noch möglich? Raus aus der virtuellen Welt, rein ins echte Leben – das ist digital Detox für Mutige! Zwei SWR Reporter:innen-Teams probieren es aus und erkunden den Südwesten. Alle vier halbstündigen Folgen „Offline on the Road: Ausgesetzt in Deutschland – die Reise-Challenge“ sind ab Mittwoch, 16. August 2023, in der ARD Mediathek online. Das SWR Fernsehen zeigt zwei Trips am 1. September und am 8. September um 21 Uhr.

Die Reise-Challenge: Unterwegs wie in alten Zeiten

Vier SWR Reporter:innen haben die Herausforderung angenommen: In Zweierteams werden sie in der heimischen „Wildnis“ ausgesetzt, aber sie haben keine Ahnung wo genau. Ohne Handy machen sie sich auf den Weg ins Abenteuer – nur mit einer Wanderkarte und einem Zelt. Sie sollen innerhalb von 48 Stunden ein vorgegebenes Ziel erreichen. Sie sind auf den Kontakt mit Locals angewiesen, um das Beste aus ihrer Reise zu machen, sich zu orientieren, einen Schlafplatz zu finden. Dadurch erleben die vier die Region hautnah und unverfälscht.

„Offline on the Road“ mit Landkarte und Kompass

Die Hosts Steffi und Lucas sowie Tanja und Niklaswerden mit verbundenen Augen an einen Ort gebracht, sie filmen sich selbst und haben eine Drohne dabei. Es gibt keine weiteren Teammitglieder vor Ort, sie sind komplett auf sich gestellt. „Offline on the Road“ bedeutet Mut zu Ungewohntem: Schlafen unterm Gartentisch oder zu zweit auf einer 90 Zentimeter breiten Matratze bei fremden Leuten. Auf einem Campingplatz bis in die Nacht Murmeln spielen oder vom wohl ältesten Rheinschiffer mitgenommen werden. Eine Reisereportage durch den wilden Südwesten, ein Trip wie früher: mit Landkarte, Kompass und viel gesunder Neugierde.

„Offline on the Road: Ausgesetzt in Deutschland – die Reise-Challenge“

Ab Mittwoch, 16. August 2023 ein Jahr lang in der ARD Mediathek. Zwei Folgen werden am 1. September und 8. September um 21 Uhr im SWR Fernsehen ausgestrahlt.

