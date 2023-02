Nico Santos freut sich über einen angeblich hochdotierten Werbedeal. Als Testimonial soll er den Tourismus auf der gleichnamigen, vom „Verstehen Sie Spaß?“-Team frei erfundenen griechischen Insel „Nicosantos“ ankurbeln. Vor Vertragsunterzeichnung wird Nico zum Vorgespräch in eine Außenstelle der griechischen Botschaft in Berlin eingeladen. Doch hier wartet eine böse Überraschung. Denn Nico Santos tappt in die Falle von „Verstehen Sie Spaß?“. Zu sehen am Samstag, 11. Februar 2023, ab 20:15 Uhr im Ersten.