Voraussichtlich im April 2022 startet die individualisierbare Nachrichten-App des SWR für die Generation Z im Südwesten mit Themen wie Musik, Schule & Bildung oder Klima & Natur.

Null kompliziert, ohne Werbung und so individuell wie das Leben: Das ist "Newszone". Die Nachrichten-App des jungen SWR Angebots DASDING setzt auf einfachen Zugang zu News und starke Individualisierbarkeit. Damit will der SWR 16- bis 25-Jährige aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ansprechen. Für junge Menschen, die sich in ihrer Lebenswirklichkeit in klassischen öffentlich-rechtlichen Nachrichtenangeboten häufig nicht wiederfinden, soll "Newszone" die zuverlässige Nachrichtenquelle werden.

Filterblasen sprengen und Brücken bauen

Mit den Features "Myzone" und "Hotbutton" können User:innen aus Kategorien wie Musik, Schule & Bildung oder Klima & Natur Themen auswählen, mit anderen teilen und sogar ihren persönlichen Newsfeed gestalten. Die News werden erweitert durch weiterführende Informationen, Links, Videos, Audios und Social-Media-Posts des Redaktionsteams. "Damit sprengen wir die Filterblasen, die sich die User:innen schaffen und in denen sie sonst auch in den sozialen Netzwerken stecken, und bauen Brücken zu anderen journalistischen Angeboten", so Stefan Köhler, Online-Chef bei DASDING und Co-Teamleiter bei "Newszone".

Diverses Team für diverse Zielgruppe

Ein interdisziplinäres Projektteam entwickelte die App. Solveig Tenbrock, Redaktionsleiterin Digitale Nachrichten im SWR und Co-Teamleiterin bei "Newszone": "Wir arbeiten mit einem völlig neuen Nachrichtenbegriff, der das spezielle Informationsbedürfnis und die Interessenwelt der Generation Z berücksichtigt. Dafür müssen wir neben ‚klassischen‘ Quellen auch die relevanten Themen – etwa auf Social Media und in bestimmten Websites – im Blick haben." Die Redaktion ist bewusst divers zusammengestellt. Das betrifft sowohl die fachlichen Kompetenzen als auch die persönlichen Interessen, sozialen Backgrounds und Lebenswelten des Teams.

Entwicklung gemeinsam mit der Zielgruppe

Eine weitere Besonderheit: Von Beginn an begab sich das Projektteam von "Newszone" in den engen Austausch mit seiner Zielgruppe, jungen Menschen im Südwesten. Daraus resultiert, dass sich auch die Optik der App anpassen lässt. Denn Smartphones sind für die Generation Z ein wichtiger Alltagsbegleiter und auch ein Lifestyle-Produkt. Hinzu kommen innovative Features, wie die Vorlesefunktion, die mittels künstlicher Intelligenz ermöglicht wird. Inhaltlich setzt "Newszone" einen Schwerpunkt auf Good News – ein Anliegen von Test-User:innen. Auch in Zukunft wird deren Feedback wichtiger Bestandteil der App-Weiterentwicklung bleiben.

Newszone

voraussichtlich ab April 2022 für Android und iOS in den Stores, newszone.de und Instagram-Account instagram.com/newszone bereits als Testversion verfügbar, geplant ist zudem ein Angebot auf TikTok

