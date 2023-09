Neue Morningshow bei DASDING

ab 11. September 2023 / Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr

DASDING Hörerinnen und Hörer können ab heute, 11. September, mit einer neuen Show am Morgen in den Tag starten. Von 6 bis 9 Uhr wird sich „Morgens klarkommen“ mit einem veränderten Konzept und Team präsentieren.

„Morgens klarkommen“ mit neuem Team

Moderiert wird die Sendung im 14-tägigen Wechsel von Celine „Celi“ Jost und Lucas „Bänschi“ Bänsch. Unterstützt werden sie jeweils von einer oder einem Co-Host. Dani Rapp, Alex Danner, Philipp Hauser oder Ilyas Buss werden im wöchentlichen Wechsel zu hören sein. Für drei der vier Co-Hosts eine völlig neue Erfahrung: Bisher arbeiten sie als Redakteur:innen im Online- und Social-Media-Team.

Mira Seidel, Programmchefin von DASDING: „Dass morgens zwei Personen gemeinsam moderieren, ist in der Radiowelt nicht neu. Neu ist aber, dass wir es bei DASDING schaffen wollen, uns von Personalities unabhängig zu machen. Die Sendung definiert sich über die Inhalte und Themen, nicht darüber, wer am Mikrofon ist. Es gibt keine festen Teams. Keine Vorgabe, welcher Host mit welchem Co-Host moderiert. So haben wir größtmögliche Flexibilität in Zeiten, in denen junge Mitarbeitende sich gerne vielseitig ausprobieren. Und nutzen gleichzeitig auch die Gelegenheit, Online- und Social-Media-Redakteur:innen mit ihrer Expertise im Programm hörbar zu machen und ihre Themen einzubringen.“ Die wichtigste Rolle nehmen aber weiterhin die Hörer:innen ein. Gesprochen wird über das, was sie wissen sollten, um gut in den Tag zu starten. Um auf dem Schulhof, dem Campus oder bei der Kaffee-Pause im Büro mitreden zu können.

Max Lotter, stellv. Programmchef und Teamleiter Radio: "Bei der Planung der neuen Show war uns wichtig, dass wir wegkommen von einem bunten Blumenstrauß unterschiedlichster Themen. Stattdessen soll der Fokus auf das gelegt werden, was am Morgen wirklich wichtig ist. Dafür nutzen wir auch Kooperationen mit anderen, jungen ARD-Angeboten. Wenn die Show dadurch mal monothematisch und sehr spitz wird, dann ist das eben so. Wir wollen keine "people-pleaser" mehr sein. Gerade unsere Co-Hosts sollen, dürfen und werden auch mal anecken und Reibung erzeugen. Dafür wollen wir regelmäßig auch andere Verbreitungswege wie Tiktok nutzen, um parallel zur Sendung weitere Zielgruppen zu erreichen und DASDING als multimediale Marke zu stärken. Egal ob Radio, Instagram oder TikTok, das Ziel ist Titel der Show geworden: Morgens klarkommen."

