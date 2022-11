Neue Leitungen für Personal und Kommunikation im SWR

Eva Lippok leitet zukünftig die SWR Hauptabteilung Personal und Rechtemanagement / Anja Görzel wird neue SWR Kommunikationschefin

Der Verwaltungsrat des Südwestrundfunks (SWR) hat den Stellenbesetzungen in seiner Sitzung am 25. November 2022 zugestimmt. Anja Görzel (59) wird ab 1. Januar 2023 die neue Leiterin der Hauptabteilung Kommunikation des SWR. Sie folgt damit auf Lothar Hasl, der die Funktion seit 2013 innehatte und in den Ruhestand geht. Eva Lippok (54) leitet zukünftig die Hauptabteilung Personal und Rechtemanagement und übernimmt die Leitung von Thomas Schelberg, der ab 1. Dezember 2022 Geschäftsführer der SWR Media Services GmbH wird.

Anja Görzel wird neue Kommunikationschefin

In ihrer neuen Funktion entwickelt Anja Görzel Kommunikationsstrategien und ist verantwortlich für die interne und externe Unternehmenskommunikation im zweitgrößten Sender der ARD. Zur Hauptabteilung Kommunikation gehören die Abteilungen Presse und Public Affairs, Kommunikationsmanagement, Marketing sowie Markenführung und Design in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

Eva Lippok wird neue Personalchefin

Als Leiterin der Hauptabteilung Personal und Rechtemanagement ist Eva Lippok für die Personalstrategie, die Gestaltung und Umsetzung der Arbeitsbedingungen aller Beschäftigten im SWR und für alle Themen rund um den Erwerb und die Nutzung urheberrechtlicher Lizenzen zuständig. Zur Hauptabteilung Personal und Rechtemanagement gehören die Abteilungen Personalstrategie und -controlling, Personalmanagement, Personalservice, Personalentwicklung und die Abteilung Lizenzen und Rechtemanagement.

SWR Intendant Kai Gniffke freut sich über Stellenbesetzung

„Der SWR richtet sich für die digitale Zukunft und den kommenden ARD-Vorsitz ab 2023 aus. Personalstrategie und Unternehmenskommunikation sind dabei wichtige Felder. Umso mehr freue ich mich, dass mit gleich zwei so erfahrenen und kompetenten Kolleginnen wichtige Führungspositionen besetzt werden. Das ist nicht nur ein großer Gewinn auf fachlicher Ebene, sondern erhöht gleichzeitig den Anteil an Frauen auf Leitungsebene im SWR“, so SWR Intendant Kai Gniffke.

Informationen zu Anja Görzel

Anja Görzel, geboren 1963 in Siegen, war seit 2008 in unterschiedlichen Leitungspositionen in Presse und PR im Südwestrundfunk beschäftigt, zuletzt als Abteilungsleiterin Presse und Public Affairs sowie stellvertretende Unternehmenssprecherin. Zuvor arbeitete sie im SWR als politische Redakteurin bei den Fernsehnachrichten u. a. auch bei Wahl-Sondersendungen. Sie war Moderatorin, Redakteurin und Reporterin bei den Vorgängersendern Südwestfunk (SWF) und Süddeutscher Rundfunk (SDR) in Baden-Baden und Mannheim im Fernsehen und Hörfunk. Ihr Volontariat machte sie 1990 beim Privatradio Antenne Niedersachsen in Hannover. Anja Görzel hat einen Magisterabschluss und studierte Politikwissenschaften, Allgemeine und Französische Literaturwissenschaften in Siegen und Paris.

Informationen zu Eva Lippok

Eva Lippok, geb. 1968 in Ludwigsburg, ist diplomierte Wirtschaftswissenschaftlerin und Musikerin und hat eine Ausbildung als Buchhändlerin absolviert. Nach ihrem Musikstudium war sie zunächst als Orchestermusikerin tätig. 2002 startete sie als Budgetberaterin im SWR und war ab 2007 Leiterin des Referats Programmwirtschaft der Hörfunkdirektion. Von 2008 bis 2021 arbeitete sie auch als Personalreferentin der Direktion und brachte sich in dieser Funktion in zahlreiche SWR-übergreifende Personal-Themen ein. Seit 2015 leitet sie die Abteilung „Zentrale Programmaufgaben“. In dieser Funktion hat Eva Lippok viele strategische Themen in der Programmdirektion Kultur und im SWR mitgeprägt. Unter anderem ist sie für die Entstehung des SWR Audio Lab verantwortlich.

