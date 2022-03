Partner spricht im SWR „Nachtcafé“ über Jürgen Marcus

Nikolaus Fischer unterstützte seinen langjährigen Partner Jürgen Marcus bis zu dessen Tod / Schlagerstar litt an COPD / Freitag, 25. März 2022, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Nikolaus Fischer war 23 Jahre lang der Partner an der Seite des Schlagerstars Jürgen Marcus. Heute Abend (25.3.2022) spricht er im „NACHTCAFÉ: Menschen, die uns prägen“ im SWR Fernsehen über die gemeinsamen Jahre, die Erkrankung des Sängers und die letzten Stunden mit ihm. Bis zu Marcus’ Tod stand Fischer fest an dessen Seite: „Wir waren über all die Jahre vielleicht 14 Tage getrennt.“ Auch die schwere Lungenkrankheit des Sängers brachte die beiden nicht auseinander, sondern vertiefte ihre Beziehung zueinander weiter: „Die Zeit mit ihm wird mich ein Leben lang begleiten. Er war immer ein Vorbild für mich.“ Jürgen Marcus („Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“) starb am 17. Mai 2018, wenige Wochen vor seinem 70. Geburtstag.

Besondere Verbindung von Nikolaus Fischer und Jürgen Marcus

Über seinen geliebten Partner sagt Nikolaus Fischer: „Seine empfindliche Seele war für diese Branche eigentlich nicht geschaffen. Er wollte eigentlich immer nur singen. Aber wenn du auf diese große Bühne trittst und viel Erfolg hast, will plötzlich jeder etwas von dem Kuchen abhaben. Die Wenigsten meinen es gut mit dir. Jeder will an dir verdienen. Jürgen war eben ein zart besaiteter Künstler. Und das hat ihn letztlich kaputt gemacht.“ Dass Nikolaus Fischer und Jürgen Marcus eine besonders enge Verbindung hatten, beschreibt Fischer im Gespräch mit SWR „NACHTCAFÉ“-Moderator Michael Steinbrecher: „Ich bin der einzige Mensch, der ihn auch wirklich richtig kennenlernen durfte und ihn auch kannte. Das zeigte sich auch, nachdem er so schwer erkrankte und nicht mehr sprechen konnte. Wir mussten nicht mehr miteinander reden. Das war früher auch schon oft so. Oft war es so, dass er etwas gedacht hatte und ich antwortete darauf. Oder anders herum. Zwischen uns war einfach ein unzertrennliches Band.“

Jürgen Marcus litt an der Krankheit COPD

An die gesundheitlich schwierigen Zeiten mit seinem Partner erinnert sich Nikolaus Fischer noch sehr detailliert: „Er wurde dann nachts an eine Beatmungsmaschine angeschlossen, damit der Stickstoff und alles rausgepumpt wird. Tagsüber war er an ein Sauerstoffgerät angeschlossen. Ich durfte ja auch nichts vergessen. Wenn ich zum Einkaufen ging, musste alles an seinem Platz liegen, oder auch abends – das Telefon musste an Ort und Stelle liegen, falls etwas passierte. Nachts mussten seine Geräte manchmal umgesteckt werden. Und bei jedem kleinen Mucks wurde ich wach und musste eben reagieren.“

Die letzten gemeinsamen Stunden

Über die letzten Stunden mit seinem Partner berichtet Fischer: „Zwei Stunden bevor er verstorben ist, haben wir miteinander gesprochen. Da hat er sich für alles bedankt. Wir wussten, dass der Tag irgendwann vor uns steht, aber nicht in dieser Nacht. Als ich morgens aufgewacht bin, hat er seine Hand auf meine gelegt und ich hab‘ rüber geschaut. Der Schlauch war nicht mehr richtig in seiner Nase. Da hab‘ ich gesagt ‚Jürgen, der Schlauch sitzt nicht richtig.‘ Da hab‘ ich gemerkt, dass was nicht stimmt und hab gesagt ‚Jürgen, wach wieder auf‘. Und dann hab‘ ich gemerkt, dass es leider zu spät war. Einen Abschied gab es nicht, auch weil wir immer über alles sprachen. Wir hatten über alles gesprochen, es stand nie etwas zwischen uns.“

Fischer fühlt sich seinem Partner weiterhin verbunden

Trotz des Todes von Jürgen Marcus fühlt sich Nikolaus Fischer seinem Partner noch sehr nah: „Ich rede jeden Tag mit ihm. Ich wusste, ich muss ihn loslassen, sonst findet er seinen Frieden nicht. Dann habe ich eines Tages geträumt, dass er da war und sagte, ich bin immer bei dir aber nur, wenn du nicht jammerst. Und da war Schluss mit dem Jammern. Jetzt rede ich einfach so mit ihm. Er hat mir ja auch gesagt, dass er ein gutes Wort für mich da oben einlegt. Ich sage dann manchmal zu ihm ‚Jürgen, jetzt musst du helfen.‘ Und das passiert dann auch. Er wünschte mir auch immer jemanden, der das für mich tun würde, was ich für ihn tat. Das war auch so seine großzügige Art. Und jetzt lasse ich mich eben überraschen, wen er schickt.“

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

Sendung

„NACHTCAFÉ: Menschen, die uns prägen“ am Freitag, 25. März 2022, 22 Uhr im SWR Fernsehen

