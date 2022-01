„NACHTCAFÉ“ zum Thema Suchtmittel

Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Schauspieler Markus Majowski, der kokainsüchtig war / Fr., 28. Januar 2022, 22 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online

Viele Menschen verbinden Drogen mit Heroin, Kokain, Ecstasy und zwielichtigen Dealern. Drogen sind jedoch alltäglich und befinden sich in vielen Küchenschränken und Nachttischen. Ein Gläschen Wein oder ein Bier zum Feierabend ist als freudiges Rauschmittel eine weit verbreitete Gesellschaftsdroge – doch 1,6 Millionen Menschen in Deutschland gelten als alkoholabhängig. Rund 74.000 Todesfälle werden jährlich durch Alkoholkonsum verursacht. Auch Schmerz- und Schlaftabletten begleiten viele Menschen durch den Alltag. Ritalin wird beispielsweise bereits in der Kindheit eingesetzt, und Menschen in Pflegeheimen bekommen nicht selten Psychopharmaka. Geht die Gesellschaft zu leichtfertig mit legalen Suchtmitteln um? Sind Drogen kontrollierbar oder teilweise sogar notwendig und in Maßen förderlich für Körper und Geist? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Pillen, Drinks und Drogen – der tägliche Kick“ am Freitag, 28. Januar 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Markus Majowski war jahrelang kokainsüchtig

Markus Majowski scheint als Schauspieler stets auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen. Dennoch begleiteten ihn Drogen seit seiner Jugend – ebenso wie Entzüge und Versuche, dem Kokain zu entrinnen. Die Sucht war jedoch immer stärker. „Die Drogen haben mich getröstet“, sagt er heute, aber auch: „Es war ein schleichender Selbstmord.“ Erst, als er aus überraschender Ecke unter massiven Druck gesetzt wurde, gelang ihm der endgültige Ausstieg.

Tanja Eisele und ihr Sohn Tim Kranski durchlebten schwierige Zeiten

Auch Tanja Eisele war jahrelang abhängig: Der Alkohol half der Alleinerziehenden, die Einsamkeit erträglich zu machen. Sie funktionierte im Job und als Mutter – aber nur mit Alkohol. „Mein Sohn musste früh die Kinderschuhe ausziehen und hat auf mich aufgepasst“, sagt sie. Ihr Sohn Tim Kranski, der damals als Schulkind ihren Alkoholismus und ihre Stimmungsschwankungen miterlebte, erinnert sich: „Manchmal hatte ich Angst um meine Mutter. Und manchmal hatte ich Angst vor ihr.“

Dr. Christian Rätsch ist Ethno-Pharmakologe und überzeugter Kiffer

Christian Rätsch dagegen sieht den Rausch als Geschenk und als etwas, das dem Menschen als Bedürfnis angeboren ist: Als Ethno-Pharmakologe ist er Spezialist für Heilpflanzen. Er kifft, seit er zwölf Jahre alt ist – Cannabis gehört zu seinem Alltag. LSD und Zauberpilze spart er sich hingegen für besondere Anlässe auf. Er ist davon überzeugt: „Wir brauchen diesen täglichen Kick, um zu funktionieren.“

Özlem Alarslan war von Energydrinks abhängig

Der tägliche Wachkick-Effekt zog Özlem Alarslan in die Sucht: Zehn Jahre lang war sie abhängig von Energydrinks. Wie bei vielen jungen Menschen gehörten die Wachmacher aus der Dose zu ihrem Alltag dazu. Bis die Folgen immer massiver wurden: Herzrasen, Kopfschmerzen, Schwitzattacken und Aggressionen – und sie endlich entschied: „Das war mein letzter Energydrink.“ Heute sagt sie: „Der größte Vorteil war, dass ich nicht mehr in diesem Gefängnis der Sucht war.“

Kerstin Herrnkind verlor ihren Bruder aufgrund seiner Drogensucht

Kerstin Herrnkind musste hilflos zusehen, wie ihr eigener Bruder Uwe 25 Jahre lang in seiner Sucht gefangen war. Als sie davon erfuhr, dass ihr Bruder heroinabhängig war, reagierte sie fassungslos: „Diese Horrordroge? Mein kleiner Bruder? Ich konnte es nicht glauben“, sagt sie. Uwe rutschte in eine schwere Drogensucht. Obwohl Herrnkind alles versuchte, um für ihn da zu sein, konnte sie ihn schließlich doch nicht retten.

Dr. Tobias Rüther ist Suchtmediziner und Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie

Der Psychiater Tobias Rüther weiß, dass Sucht als psychische Erkrankung durch Umwelt, Familie, Gene und Persönlichkeitsmerkmale begünstigt wird. Der Suchtmediziner weiß aus seiner Arbeit aber auch, dass jeder Mensch in eine Abhängigkeit geraten kann: „Es gibt für die meisten Drogen eine sensible Phase im Jugendalter“, sagt er. Das reifende Gehirn in dieser Zeit sei besonders gefährdet – deshalb sieht Rüther Aufklärung als wichtigstes Instrument, um Drogenmissbrauch vorzubeugen.

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

Sendung

„NACHTCAFÉ: Pillen, Drinks und Drogen – der tägliche Kick“ am Freitag, 28. Januar 2022, 22 Uhr im SWR Fernsehen

Online auch in der ARD Mediathek und auf Youtube.

