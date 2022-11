Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Dieter Kosslick, der süddeutschen Dialekt spricht / Fr., 11. November 2022, 22 Uhr, SWR Fernsehen

Forschungen zeigen, dass in Deutschland immer weniger Dialekt gesprochen wird. Während er für manche Menschen ein Gefühl von Heimat und Ausdruck von Individualität ist, finden ihn andere peinlich. Einige trainieren deshalb Hochdeutsch und wollen ihren Dialekt ablegen. Mittlerweile ist jedoch ein neuer Trend festzustellen: Junge Menschen präsentieren Dialekte stolz auf Social Media und zeigen, dass Mundart cool sein kann. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Dialekt – angesagt oder peinlich?“ am Freitag, 11. November 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Dieter Kosslick spricht süddeutschen Dialekt

Als Mr. Berlinale leitete Dieter Kosslick fast zwei Jahrzehnte lang Deutschlands größtes Filmfestival. Den Tanz auf dem internationalen Parkett beherrscht der Kulturmanager ebenso wie den Dialekt seines Heimatdorfs Ispringen bei Pforzheim. In seiner Wahlheimat Berlin wird er nicht selten auf der Straße angesprochen – durchaus auch auf Schwäbisch: „Jo Kerle, wo hasch denn dein rote Schal?“

Lieselotte Reznicek machte sich mit ihrem Dialekt beliebt

Schon als junge Frau stand sie als Frontfrau der DDR-Band „Mona Lise“ auf der Bühne. Auf den Laufsteg wagt sich Lieselotte Reznicek (67) aber erst als Best Agerin bei „Germany’s Next Topmodel“. Lieselotte polarisiert mit ihrer Direktheit, mischt Sächsisch mit Berlinerisch und ist ein authentisches Original mitten im aufgeregten Showbusiness: „Ich schäme mich nicht dafür, wie ich bin und spreche.“

Lukas Staier alias Cossu feiert mit Dialekten im Internet Erfolge

Seine Herkunft aus dem Schwarzwald ist Lukas Staier alias Cossu anzuhören. Als er das Dorf verließ, um in der Stadt Lehramt zu studieren, war ihm der Dialekt eher unangenehm. Doch an der Reaktion auf ein spaßiges Internet-Video, in dem er Badisch sprach, sah er, dass Dialekte bei jungen Menschen durchaus angesagt sind. Inzwischen wirkt er regelmäßig bei „Verstehen Sie Spaß?“ mit und lernt weiter: „Ich liebe Dialekte und möchte möglichst viele sprechen können.“

Alice Hoffmann verkörperte die saarländische Kultfigur Hilde Becker

Als „Kittelschürze der Nation“ wurde Alice Hoffmann alias Hilde Becker bundesweit zur Kultfigur in ihrer Paraderolle einer lieben und naiven Hausfrau. Die Komikerin hat einst Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Saarbrücken studiert. Was aber die meisten nicht wissen und auch nicht für möglich halten: Alice Hoffmann ist gar keine Saarländerin. „Ach, denk emol.“

Khalil Khalil floh aus Syrien und lernte deutschen Dialekt

Der Syrer Khalil Khalil hat seit seiner Flucht nach Deutschland vor sieben Jahren nicht nur hervorragend die Landessprache erlernt, er beherrscht auch Dialekte wie Badisch und Schwäbisch. Ein echtes „Käpsele“ eben – eines seiner Lieblingsworte. Er ist überzeugt: „Dialekt öffnet die Herzen.“ Dahinter steckt allerdings auch harte Arbeit.

Prof. Dr. Hubert Klausmann ist Dialektforscher an der Uni Tübingen

Wann ist Dialekt angesagt – und wann wird er als peinlich empfunden? Haben Dialektsprecher schlechtere Karrierechancen? Was kann Dialekt auf sozialer Ebene leisten? Diese Fragen beantwortet Dialektforscher Prof. Dr. Hubert Klausmann, der bedauert, dass viele Dialekte aussterben. „Denn Dialekt kann viel mehr als nur das Komische“, ist der Sprachexperte überzeugt.

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

