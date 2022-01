Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Felix Gatzka, der eine schwer kranke Freundin auf ungewöhnliche Reisen begleitete / Fr., 14.1.22, 22 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr online

Einerseits wünschen sich viele Menschen einen Aufbruch, andererseits zögern die meisten und schieben Entscheidungen vor sich her. Der Alltagstrott wird zur Selbstverständlichkeit. Manchmal kommen im Laufe der Zeit Zweifel auf, ob der eingeschlagene Weg wirklich richtig ist: Erfüllt einen der Job oder die Ehe noch? Ist der Wunsch nach einer Auswanderung noch aktuell? Manche Menschen wagen den Schritt ins Ungewisse. Auslöser gibt es viele – beispielsweise eine Diagnose, die dazu führt, dass man jeden Moment bewusst genießen möchte, bevor es zu spät ist. Doch kann man überhaupt immer so leben, als wäre es der letzte Tag? Wie findet man den Mut für einen Neuanfang? Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im „NACHTCAFÉ: Bloß nichts aufschieben!“ am Freitag, 14. Januar 2022, 22 Uhr, im SWR Fernsehen. Nach Ausstrahlung auch ein Jahr verfügbar in der ARD Mediathek und auf dem SWR Youtube Channel.

Die Gäste im „NACHTCAFÉ“:

Ute Vogt musste für ihre politische Karriere persönliche Entbehrungen akzeptieren

Nach 30 Jahren im Politikbetrieb fasste Ute Vogt den Entschluss, dem Bundestag den Rücken zu kehren. Es war ein Vollzeitjob, bei dem das Privatleben zwangsläufig auf der Strecke blieb. Mit Mitte Fünfzig dann der Entschluss, sich auf zu neuen Ufern zu machen – seit kurzem lebt die gebürtige Heidelbergerin an der Ostsee: „Diesen Wunsch, eines Tages am Meer zu leben, verspürte ich schon als Kind.“

Felix Gatzka begleitete eine schwer kranke Freundin auf ungewöhnlichen Reisen

Felix Gatzka und Sarah, seine beste Freundin aus Kindheitstagen, hatte es schon immer in die Berge gezogen. Als Sarah die Diagnose ALS erhielt, gab Felix ihr das Versprechen, weiterhin gemeinsame Bergtouren zu unternehmen – auch, wenn er Sarah tragen müsse – und sie zum Lachen zu bringen. „Das wurde nicht einfacher mit dem Fortschreiten der Krankheit“, so der 30-Jährige, „aber ich habe mich bis zuletzt daran gehalten.“

Anna Manon Schimmel trennte sich von ihrem Mann, als ihre Tochter zwei Jahre alt war

Als Anna Manon Schimmel zunehmend unglücklich in ihrer Ehe war, wollte sie nicht länger warten und trennte sich – obwohl ihre Tochter zu diesem Zeitpunkt erst zwei Jahre alt war. Seither geht sie in ihrem Beruf als Pfarrerin voll auf. Ihre Tochter sieht sie jedoch nur jedes zweite Wochenende. „Natürlich heult man Rotz und Wasser, und natürlich fragt man sich anfangs auch immer wieder: ‚War das richtig?‘ Trotzdem war die Entscheidung eine Befreiung.“

Miguel Gaspar war als Zehnjähriger bereits in ersten Castingshows

Mit seinen 13 Jahren weiß Miguel Gaspar, dass er keine Zeit verlieren möchte, um seinen Traum zu leben: Miguel möchte Schlagerstar werden und gibt dafür alles. Er sang bereits mit Vanessa Mai und Florian Silbereisen, moderierte eine Radiosendung und erhielt einen Plattenvertrag. „Worauf soll ich noch warten?“, fragt der angehende Schlagersänger: „Meine Zeit ist genau jetzt.“

Arne Carstens schob Träume auf, bis es nach dem Tod seiner Frau zu spät war

Dass es irgendwann zu spät sein kann, musste Arne Carstens erfahren. Für die Arbeit in der Modebranche schoben er und seine Frau ihre Träume immer weit auf, bis Gabi an einem bösartigen Gehirntumor starb und den heute 73-Jährigen allein zurückließ: „Wieso hat man uns nicht gegönnt, unseren Lebensabend-Traum zu leben? Ich fühlte mich nach ihrem Tod vom Leben betrogen, dass man mir nicht diese Chance gegeben hat.“

Ursula Nuber ist als Psychologin und Psychotherapeutin tätig

Jeder trägt Sehnsüchte in sich, weiß Ursula Nuber. Für die Psychologin und Psychotherapeutin ist klar: Wer sein Leben lang Dinge aufschiebt, wird im Alter damit hadern und verbittert werden. Gleichermaßen sagt sie, dass das Aufschieben ein kreatives Potential in sich birgt: „Wenn man sich ein wenig Zeit lässt, seine Träume zu realisieren, ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass die Dinge auch gelingen und wirklich glücklich machen.“

„NACHTCAFÉ“ – anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe

Das „NACHTCAFÉ“ ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Expert:innen, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.

