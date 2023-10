Aus Alt mach Neu: Im SWR Unterhaltungsformat „Murat dreht am Rad“ gestalten die Hobbyhandwerker Murat Özcan, Ehemann der Foodbloggerin Sally, und sein Kumpel Heinz Günter „Güni“ Becker mit handwerklichem Geschick außergewöhnliche Gegenstände um, die Bewerber:innen eingeschickt haben. Mit begrenztem Budget, aber dafür mit unbegrenzter Kreativität und ein kleinem bisschen Profi-Handwerkerhilfe entstehen in ihrer Werkstatt in Waghäusel so völlig neue Dinge. Die erste Folge „Murat dreht am Rad“ ist ab 7. Oktober 2023 in der ARD Mediathek verfügbar. Im Anschluss ist dort jeden Samstag eine neue 30-minütige Folge zu sehen. Ab 21. Oktober zeigt das SWR Fernsehen immer samstags um 15 Uhr eine jeweils 45-minütige Folge der Reihe.