Radfahren liegt voll im Trend, ist aber oft auch gefährlich. Wo und wie sich der Verkehr ändern muss, fragt der SWR in seiner Mitmachaktion 2021 für zwei Thementage rund ums Fahrrad.

Wie sicher ist Radfahren im Südwesten? Was kann man für die Chancengleichheit gefährdeter Verkehrsteilnehmer*innen tun? Der SWR geht diesen und anderen Fragen rund ums Radfahren an zwei Thementagen nach und bereitet die Antworten multimedial auf.

Mitmachaktion und interaktive Karte

Auftakt der Mitmachaktion und erster SWR Thementag ist der 22. März 2021: Das „#besserRadfahren-Team“ ruft ab diesem Zeitpunkt auf allen Kanälen dazu auf mitzuteilen, wo Radeln lebensgefährlich ist, wo Radwege dringend benötigt und wo Radfahrer*innen besonders benachteiligt werden. Auf SWR.de/radfahren können Teilnehmer*innen Anregungen, Berichte und Aufnahmen aus der eigenen Helmkamera oder vom Handy hochladen. Die Beiträge werden auf einer interaktiven Karte eingetragen und von der Hochschule Karlsruhe sowie der Technischen Universität Berlin ausgewertet. Aus allen Online- und App-Eingaben filtern Verkehrsökologen Fälle heraus, die typische Schwachstellen in der Verkehrsführung aufzeigen und forschen zu den Konflikten Rad/Auto. Der SWR schickt Reporter*innen zu den gefährlichsten Fahrrad-Hotspots und fragt bei den Verantwortlichen in den Rathäusern und Behörden nach.

Thementag am 9. Juni 2021

Die Auswertung der Mitmachaktion präsentiert der SWR am zweiten Thementag, am 9. Juni 2021. SWR Fernsehen, Hörfunk und Online-Formate bereiten Geschichten Betroffener auf und ergänzen sie um Recherchen, Reportagen und Hintergründe. So auch die Dokureihe „betrifft“ um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen: SWR-Autor Claus Hanischdörfer begleitet Menschen, die oft auf dem Rad unterwegs sind und die ganz spezielle Gefahren kennen, denen sie täglich ausgesetzt sind. Zu Wort kommen auch Expert*innen für Verkehrsplanung und Radunfälle. Der Film konfrontiert verantwortliche Politiker*innen und Planer*innen und zeigt Forderungen und Lösungsmöglichkeiten für mehr Verkehrssicherheit auf. Im SWR Programm werden die Ergebnisse der Mitmachaktion vorgestellt, gemeldete Orte besucht und Fragen aus dem Publikum beantwortet.

Multimedialer Themenschwerpunkt mit Mitmachaktion

22. März 2021: Start der Mitmachaktion im SWR Fernsehen, Hörfunk und auf SWR.de

9. Juni 2021: Vorstellung der ausgewerteten Ergebnisse im SWR Fernsehen, Hörfunk und SWR.de, sowie auf dem SWR Doku Youtube-Kanal, »SWR Heimat« bei Instagram und auf Facebook

»betrifft«, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

