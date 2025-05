Dokumentarfilm, der die Schattenseiten der internationalen Finanzindustrie beleuchtet / am 2. Juni 2025 im Ersten / ab 27. Mai 2025 in der ARD Mediathek

„Moneyland“ taucht tief ein in die Welt der Banken und beleuchtet die Schattenseiten der internationalen Finanzindustrie. Ehemalige Banker, Whistleblower und Finanzexperten erzählen von Finanzskandalen. Ein aufrüttelnder Film über die dunkle Seite der Finanzindustrie und die Frage nach persönlicher Verantwortung in der Chefetage – am 2. Juni um 23:35 Uhr im Ersten und ab 27. Mai in der ARD Mediathek .

Die schillernde Welt des „Moneyland“

In der schillernden Welt des „Moneyland“ verwandelt sich mit einem Knopfdruck schmutziges Geld in sauberes. Der Regisseur Marc Wiese taucht tief ein in die Welt der Banken und erzählt von den Schattenseiten der internationalen Finanzindustrie. Ehemalige Banker und Finanzexperten befragt er zu den Finanzskandalen der Deutschen Bank. Zinsmanipulationen, Geldwäsche und risikoreiche Derivate – Wetten auf Kreditausfälle – zitiert der Film als Beispiele für ein System, in dem der Profit moralische Fragen in den Hintergrund zu drängen scheint. So unterhielt zum Beispiel die Deutsche Bank jahrelang Geschäftsbeziehungen mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, selbst nachdem die Bank JP Morgan, bei der Epstein zuvor war, die Zusammenarbeit beendet hatte.

Die Frage nach persönlicher Verantwortung

Seit dem Finanzskandal 2008 sieht sich die Branche strengeren Regeln ausgesetzt. Aber reichen sie aus? Wer trägt die Verantwortung, wenn Regeln gebrochen oder umgangen werden? Marc Wiese will mit seinem Film auf die dunkle Seite der Finanzindustrie aufmerksam machen und stellt die Frage nach persönlicher Verantwortung in den Chefetagen der Banken.

„Moneyland – Die dunklen Geschäfte der Finanzindustrie“

Der SWR Dokumentarfilm läuft am 2. Juni um 23:35 Uhr im Ersten und ist bereits ab 27. Mai in der ARD Mediathek . verfügbar.

„Moneyland" taucht tief ein in die Welt der Banken und die dunkle Seite der Finanzindustrie sowie die Frage nach persönlicher Verantwortung in der Chefetage.

