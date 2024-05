Millennial Punk – Eine Subkultur in Zeiten der Digitalisierung

Die Publizistin und Tierrechtsaktivistin Victoria Müller ist in Frankfurt am Main aufgewachsen und lebt inzwischen in Berlin. Sie ist Botschafterin für die Deutsche Depressionshilfe und rettet mit ihrem Verein DDAO e. V. zurückgelassene Haustiere in der Ukraine. © SWR/Felix Bundschuh

Bild in Detailansicht öffnen