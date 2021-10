Neues Online-Format vom SWR / Für Pre-Teens auf Youtube, in der ARD Mediathek und auf kindernetz.de / ab 1. Oktober 2021 wöchentlich eine neue Folge

Ferien auf dem Ponyhof: Influencerin Lia und Youtuberin Lea haben das Glück, dass sie den Traum vom eigenen Pferd jeden Tag leben dürfen. In der zehnteiligen Reportage begleitet das Publikum die 15-jährigen Schülerinnen bei ihren Abenteuern mit den eigenen Ponys und anderen Pferden. Sie erleben einen aufregenden Sommer zwischen Koppel, Reitplatz und Pferdestall. „Mein Pferdesommer – Freundschaft auf vier Hufen“ ist ab 1. Oktober ab 16 Uhr auf dem Youtube-Kanal SWR Kindernetz PLUS, in der ARD Mediathek und auf kindernetz.de zu sehen.

Sommerferien voller Pferdeglück

Sei es beim Backen von Pferdeleckerlis, beim Kutsche fahren oder auf einem Wanderritt: Lia und Lea entführen die Zuschauer:innen auf unterhaltsame, authentische und informative Art in die Welt der Pferde. Dabei lernen sie unterschiedliche Pferderassen und Reitweisen kennen. Von Gangpferden bis hin zum Westernreiten oder Voltigieren: Die beiden Mädchen haben keine Berührungsängste und stellen sich jeder Herausforderung. Dressurreiterin Lea nimmt zum ersten Mal auf einem Kutschbock Platz und liefert sich ein Wettrennen mit Lia. Die beiden Mädchen übernachten im Heu bei den Pferden, sitzen am Lagerfeuer bei Stockbrot und reiten mit den Pferden ohne Sattel und Zaumzeug. Lia und Lea erleben Sommerferien auf dem Ponyhof so, wie es sich jeder Pferdefan vorstellt. Aber auch ernste Themen werden angesprochen: So besucht Lia einen Gnadenhof und die Zuschauer:innen erfahren, warum eine enge Bindung zwischen Mensch und Pferd so wichtig ist.

Produktion

„Mein Pferdesommer – Freundschaft auf vier Hufen“ ist eine Produktion der AlwaysOn Production für den SWR. Produzentin ist Sarah Kübler, die Produktionsleitung übernahm Nina Henke, Realisatorin war Susanne Schäfer. Die Redaktion haben Carmen Schmid, Imogen Nabel, Sandra Goller und Simone Tan unter der Leitung von Stefanie von Ehrenstein.

Sendung

Zehnteilige Reportage-Reihe „Mein Pferdesommer – Freundschaft auf vier Hufen“, ab 1. Oktober 2021 immer freitags um 16 Uhr eine neue Folge auf dem Youtube Kanal SWR Kindernetz PLUS. Auf kindernetz.de und in der ARD Mediathek sind ab heute bereits die ersten drei Folgen abrufbar.

