Nugatostereier im Test: teuer gleich gut?

per Mail teilen

Chocolatier Kevin Kugel testet Qualität und Geschmack von Ostereiern. Außerdem: „Sicher bezahlen“ bei Ebay Kleinanzeigen, Handwerkerstichprobe, Spargel, Blumenerde auffrischen.

Ostern steht vor der Tür und so manche:r fragt sich, ob die Höhe des Preises von Nugatostereiern etwas über ihren Geschmack und ihre Qualität aussagt. Chocolatier Kevin Kugel aus Sindelfingen geht dieser Frage im Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ nach. Lohnt es sich, für ein Nugat Ei mehr Geld auszugeben oder kann man bedenkenlos die günstigeren ins Osternest legen? Gemeinsam mit den Hobbybäckerinnen Lisa Muckenfuß aus Bad Urach und Sandra Küschall aus Magstadt testet der Schokolagenexperte günstige Produkte aus dem Discounter und teurere Markenartikel. Mit überraschendem Ergebnis. „Marktcheck“ am 12. April 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Weitere geplante Themen der Sendung:

„Sicher bezahlen“ bei Ebay Kleinanzeigen – wie Betrüger zuschlagen

Ebay Kleinanzeigen wollte mit der Funktion „Sicher bezahlen“ seine Verkaufsplattform sicherer gestalten. Doch findige Betrüger:innen haben eine Methode gefunden, um diese Bezahlfunktion auszutricksen. „Marktcheck“ zeigt, wie der Betrug funktioniert und wie Verbraucher:innen sich schützen können.

Handwerkerstichprobe – wie gut wird auf dem Dach gearbeitet?

In regelmäßigen Abständen sollten Fachleute Dächer auf Schäden prüfen, sonst kann die Reparatur teuer werden. Wie gut arbeiten diese Handwerker?

Spargel schmeckt auch vom Grill

Die Spargelsaison beginnt, das königliche Gemüse kommt meist aus Griechenland, vereinzelt auch aus der Region. „Marktcheck“ lässt im Labor prüfen, ob deutscher Spargel tatsächlich schon aus Deutschland stammt und stellt ungewöhnliche Zubereitungsformen vor.

Alte Blumenerde wiederbeleben – mit einfachen Mitteln

Deutschlands beste Chemielehrer:innen aus Adelsheim (Baden-Württemberg) zeigen, wie letztjährige Blumenerde wieder frisch wird.

„Marktcheck“

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Sendung

Das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin am 12. April 2022, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen. Im Anschluss ein Jahr lang online in der ARD Mediathek. Außerdem online beim SWR, auf Youtube und Facebook.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.