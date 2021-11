per Mail teilen

"Marktcheck" berichtet u. a. auch über eine Abofalle mit Nahrungsergänzungsmitteln und einen Allzweckbesentest.

Seit Kurzem wirbt der Möbelgigant Ikea mit einem Aufbauservice von TaskRabbit. Auf deren Online-Plattform können Ikea-Kund:innen mit einem Klick einen Montageservice buchen. Wie gut funktioniert er? Wie qualifiziert sind die Mitarbeiter:innen? Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“ berichtet am 16. November 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Nahrungsergänzungsmittel – Vorsicht vor Abofalle

Mit einem Werbeanruf bieten Unbekannte meist älteren Menschen ein Nahrungsergänzungsmittel an, dass der Gesundheit dienen und das Gedächtnis verbessern soll. Versprochen wird eine Probepackung zum günstigen Kennenlernpreis. Nach dem Gespräch haben die Angerufenen plötzlich ein Abonnement abgeschlossen, von dem sie nichts wussten. Wie kann das passieren? Welches Unternehmen steckt dahinter? „Marktcheck“-Reporter Julian Gräfe recherchiert.

Allzweckbesen im Test – welcher kehrt am besten?

Gerade im Herbst benötigt man oft einen Besen, um Laub zusammenzufegen. „Marktcheck“ macht den Test: Welcher Allzweckbesen beseitigt Blätter am besten, fegt auch nasses Laub? Und wie einfach sind Bürste und Stil austauschbar, wenn etwas kaputt geht?

Hausverwaltung – wie einfach ist die Abberufung?

Ein „Marktcheck“-Zuschauer aus Ettlingen bei Karlsruhe berichtet, dass seine Hausverwaltung sich weigert, weitere Angebote für einen Heizungsaustausch einzuholen. Viele Wohnungseigentümergemeinschaften kennen diese oder ähnliche Probleme. Welche Rechte haben die Eigentümer:innen in solchen Fällen? Wann kann eine Hausverwaltung abberufen werden? Fragen, die „Marktcheck“-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller beantwortet. Er erklärt zudem, warum beim Gemeinschaftseigentum und dessen Verwendung auch manche Mieter:innen aufmerksam sein sollten.

Tomaten – wieso der Kühlschrank den Geschmack mindert

Tomaten sollten nicht in den Kühlschrank. Warum ist das so? „Marktcheck“ findet´s raus und wird dabei unterstützt von Alexandra Moser, einer Chemielehrerin aus Engen am Bodensee.

