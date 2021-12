"Marktcheck" informiert außerdem über neue Gewährleistungsrichtlinien, testet Räucherlachs aus Supermärkten und hilft bei Betrugsverdacht über eBay.

Tatsächlich wertvoll oder „nur“ von individuellem Wert? Von so manchem alten Erbstück oder „Schätzchen“, das sich im Keller oder auf dem Dachboden angesammelt hat, kann man das selbst oft nicht beurteilen. So geht es auch einer „Marktcheck“-Zuschauerin aus Niedernhausen bei Mainz. Sie besitzt unter anderem ein Ölgemälde und eine kroatische Ikone. Thomas Verrier, Kunstsachverständiger und ehemaliger Entrümpler, unterscheidet Trödel von wertvollen Sammlerstücken. „Marktcheck“ am 7. Dezember 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Räucherlachs – welche Packung lohnt den Kauf?

Lachs ist einer der meist verzehrten Fische in Deutschland. „Marktcheck“ lässt verschiedene Lachsprodukte aus Supermärkten und Discountern im Labor auf Rückstände von Dioxinen und des Futtermittelzusatzstoffs Ethoxyquin untersuchen. Die gesetzlich erlaubten Höchstwerte von Dioxin wurden zuletzt stark herabgesetzt und Ethoxyquin ist in der EU verboten. Den Geschmack der Produkte testen zwei Hobbyangler und ein Fischhändler.

Gewährleistung – neue Rechte für Verbraucher:innen

Im neuen Jahr können Kund:innen von erweiterten Gewährleistungsrechten profitieren. Unter anderem wird es eine Update-Verpflichtung für Verkäufer:innen von Waren mit digitalen Elementen geben, zum Beispiel von Smart-Watches, Tablets, Neuwagen oder E-Bikes. „Marktcheck“-Rechtsexperte Karl-Dieter Möller erklärt zudem die neuen Regelungen im Telekommunikationsmarkt. So dürfen Kund:innen künftig kündigen oder den Betrag mindern, wenn die vertraglich vereinbarte Geschwindigkeit des Internetanschlusses von der tatsächlichen erheblich abweicht.

Ebay – wenn eine Bestellung zum Kriminalfall wird

Ein „Marktcheck“-Zuschauer aus Spiegelberg kauft über eBay eine Kaffeemaschine und erhält die Auskunft, das Paket sei laut Sendungsbericht zugestellt worden. Obwohl weder er selbst noch jemand aus der Nachbarschaft ein Paket angenommen hatte. Auch war die Ziel-Adresse nicht mit der Sendungsnummer identisch. Handelt es sich um Betrug? „Marktcheck“ geht auf Spurensuche und erklärt, was bei einem Betrugsverdacht zu beachten ist.

„Marktcheck“

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter www.SWR.de/marktcheck.

Sendung

„Marktcheck“ am 7. Dezember 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.