Kaffeefahrten: Abzocke inklusive Infektionsgefahr

"Marktcheck" berichtet über Abzocke bei Kaffeefahrten, Alkohol in Lebensmitteln, Krankenhauszusatzversicherungen und überprüft die Arbeit von Handwerkern für Hausfassadensanierung.

Kaffeefahrten sind während Corona zum Erliegen gekommen, mittlerweile finden sie aber wieder regelmäßig statt. Die Senior:innen freuen sich über einen Ausflug und die Veranstalter über das Geld, das sie durch den Verkauf von qualitativ meist minderwertiger Ware einnehmen. „Marktcheck“ schaut sich eine Kaffeefahrt genauer an. Ein Hygienekonzept für die Busfahrt oder die Gaststätte gibt es ebenso wenig wie eine Kontrolle der 3G-Regeln. Den Senior:innen wird nicht nur häufig überteuerte Ware verkauft, sie riskieren auch, sich mit Corona anzustecken. Das Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin berichtet am 12. Oktober 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Versteckter Alkohol in Lebensmitteln – lecker oder schädlich?

In Produkten wie Croissants, Pizzateig oder Fertigprodukten steckt häufig Alkohol. Für die Industrie ist es eine billige Möglichkeit, die Produkte schmackhafter oder haltbarer zu machen. Doch der Alkohol ist nicht immer eindeutig zu erkennen, oft wird er unter einem anderen Begriff deklariert. Worauf müssen Verbraucher:innen achten?

Handwerkerstichprobe – wie gut wird die Hausfassade saniert?

Wetter und Zeit beschädigen jede Hausfassade, deshalb muss sie irgendwann saniert werden. Wie gut arbeiten die Handwerker? Ist der Preis, den sie verlangen, gerechtfertigt? „Marktcheck“ bestellt für eine Stichprobe mehrere Handwerker zur Sanierung einer Hausfassade. Ein Experte beobachtet ihre Arbeit mit versteckter Kamera.

Krankenhauszusatzversicherung – zu teuer und zu wenig Nutzen?

Gesetzlich Krankenversicherte erhalten bei einem Krankenhausaufenthalt die üblichen Leistungen. Wer komfortabler untergebracht werden will oder die persönliche Behandlung durch den Chefarzt wünscht, kann eine Zusatzversicherung abschließen. Lohnt sich diese? Die „Marktcheck“-Finanzexpertin Barbara Sternberger Frey erklärt, worauf Verbraucher:innen achten müssen.

„Marktcheck“

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.

Sendung

„Marktcheck“ am Dienstag, 12. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube. Weitere Inhalte von „Marktcheck“ auf Facebook.

