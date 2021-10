„Enkeltrick“ via Whatsapp

"Marktcheck" berichtet über eine neue Betrugsmasche, eine zu hohe Stromrechnung, die Fermentation von Lebensmitteln und Hersteller, die beim Preis tricksen.

Es beginnt mit einer Nachricht von einer unbekannten Handynummer auf Whatsapp. Sie kommt angeblich vom Kind der Empfänger:innen, das vorgibt, eine neue Telefonnummer zu haben. Später bittet es um eine größere Summe Geld. Beim klassischen Enkeltrick rufen Betrüger:innen alte Menschen an und geben sich als Verwandte aus. Jetzt nutzen sie auch Messengerdienste für ihre Betrugsmasche. Am Beispiel eines Falles aus Altleiningen berichtet „Marktcheck“ am 19. Oktober 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Weitere geplante Themen der Sendung:

Zehnmal mehr Strom bezahlt als verbraucht? „Marktcheck“ mischt sich ein

Ein kleines Versehen mit großer Wirkung: Einem Senior aus Künzelsau verrutscht beim Ablesen des Stromzählers das Komma um eine Stelle – danach bezahlt er bis zu seinem Tod mehr als 13 Jahre lang viel zu hohe Stromrechnungen. Trotz eindeutiger Belege ist es für seine Erben schwer, das zu viel bezahlte Geld zurückzubekommen. „Marktcheck“-Reporter Kolja Schwartz mischt sich ein.

Von Kraut bis Kimchi – leckere Herbstgerichte durch Fermentieren

Fermentation nutzen die Menschen schon seit Jahrtausenden, um ihre Lebensmittel zu verarbeiten. Jetzt kommt das Fermentieren wieder in Mode. Durch diese Methode werden Nahrungsmittel nicht nur länger haltbar, sondern auch leichter verdaulich und bekommen eine eigene Geschmacksnote. „Marktcheck“-Ernährungsexpertin Sabine Schütze zeigt, wie man im Herbst durch Fermentieren vieles selbst herstellen kann, vom klassischen Sauerkraut bis zur scharfen koreanischen Variante Kimchi.

Versteckte Preiserhöhungen – wie Hersteller bei den Füllmengen tricksen

Eine Preiserhöhung schreckt Kund:innen oft ab. Daher tricksen viele Hersteller beim Inhalt. Sie verringern die Füllmenge der Verpackung, damit beispielsweise statt 250 Gramm Erdnussflips nur noch 200 Gramm in der Tüte sind – zum gleichen Preis. Oft unbemerkt von den Verbraucher:innen.

Sauber – die Kraft der Orangenschale

Das Öl in Orangenschalen kann ohne Gewaltanwendung Luftballons platzen lassen. Diese Kraft kann man sich auch im Haushalt zunutze machen. „Marktcheck“ zeigt, wie man aus Orangenschalen einen Haushaltsreiniger herstellt.

„Marktcheck“

Kritisch, hintergründig, unabhängig berichtet das SWR Verbraucher- und Wirtschaftsmagazin „Marktcheck“. Hendrike Brenninkmeyer moderiert die Sendung jeden Dienstag um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Informationen unter SWR.de/marktcheck.

Sendung

„Marktcheck“ am Dienstag, 19. Oktober 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube. Weitere Inhalte von „Marktcheck“ auf Facebook.

