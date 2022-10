per Mail teilen

Das Ulmer Unternehmen Gardena ist Marktführer für Bewässerungsprodukte in Deutschland. Wie hat es Gardena geschafft, zu „der“ Gartenmarke zu werden? Und wie gut ist die Qualität der Produkte? Das zeigt „Marktcheck checkt … Gardena“ am 27.7, 20:15 bis 21 Uhr, im SWR Fernsehen, online bei www.SWR.de/marktcheck, in der www.ARDmediathek.de und auf www.Youtube.de/marktcheck