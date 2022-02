Im Youtube-Format "Mama Mia!" (AT) vom SWR überraschen Töchter und Söhne die wichtigste Bezugsperson ihrer Kindheit. Dabei stehen Familien mit Einwanderungsgeschichte im Mittelpunkt.

Mama hielt und hält den Rücken frei, weiß meist die Lösung und steht mit Rat und Tat zur Seite. Dabei wachsen Mütter häufig über sich selbst hinaus – und stecken viel zu oft zurück, ohne sich selbst die kleinen und großen Träume zu erfüllen. Höchste Zeit, ihnen dafür gebührend zu danken, fernab von Muttertag oder Geburtstag.

Die erwachsenen Kinder wollen Danke sagen

Mütter stehen sowohl in Krisen als auch in den schönsten Momenten des Lebens an der Seite ihrer Kinder. Nun wollen die erwachsenen Kinder die Geschichten und Leistungen ihrer Elterngeneration erzählen. Und herzlich Danke sagen mit einem individuellen und persönlich gestalteten Überraschungstag. Denn im Alltag kommen Dankbarkeit und Anerkennung leider häufig zu kurz.

Überraschung wird mit "Mama-Mia!"-Host geplant

Die Überraschungen sollen langersehnte Wünsche erfüllen. Gemeinsam mit den erwachsenen Kindern finden die "Mama Mia!"-Hosts heraus, was den Müttern am meisten fehlt und planen den individuellen Dankeschön-Tag. Der kann aus einem Kochkurs, Beautytag oder exklusiven Konzerterlebnis bestehen. "Mama Mia!" (AT) vom SWR ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Studio Zentral und wird im SWR Sendegebiet in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz produziert.

"Mama Mia!" (AT) ist ein "vom SWR" Format. Unter diesem Label entwickelt der Südwestrundfunk eine Reihe neuer, unkonventioneller, junger Angebote für die digitale Welt.

"Mama Mia!" (AT)

voraussichtlich Sommer 2022, auf Youtube und Instagram

©SWR/Pixel-Shot SWR Bild in Detailansicht öffnen Im Youtube-Format "Mama Mia!" (AT) überraschen Töchter und Söhne die wichtigste Person ihrer Kindheit: ihre Mutter. Dabei stehen Menschen mit Einwanderungsgeschichte im Mittelpunkt. ©SWR/Sabrina SWR Bild in Detailansicht öffnen

