Mainz bleibt Mainz 2023 - Wer ist dabei?

Die Besetzungsliste der Fernsehfastnachtssendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ am Freitag, 17. Februar 2023, 20:15 Uhr im Ersten steht.

Die Besetzungsliste der Fernsehfastnachtssendung „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“ steht. Jetzt hat die Redaktion des in diesem Jahr federführenden SWR die Beteiligten bekanntgegeben, die am Freitag, 17. Februar 2023, 20:15 Uhr live im Ersten auf der Bühne des Kurfürstlichen Schlosses zu Mainz stehen werden. Sitzungspräsident wird auch in diesem Jahr wieder Andreas Schmitt sein.

Eine besondere Rolle spielt in Mainz traditionell die politisch-literarische Fastnacht. In der Livesendung wird sie durch Johannes Bersch mit seiner Figur der „Moguntia“, Lars Reichow als „Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften“ und durch den „Newcomer“ bei „Mainz bleibt Mainz“, Bardo Frosch mit seinem „Froschprotokoll“, repräsentiert. Florian Sitte, der in früheren Jahren in der Rolle der Angela Merkel brillierte, gibt in diesem Jahr Einblicke in das Privatleben der Kanzlerin im Ruhestand nach dem Motto „Mutti allein zu Haus“.

Das Duo Christian Schier und Martin Heininger, Markus Schwalbach und Jürgen Wiesmann sorgen für den typischen Meenzer Kokolores. Thomas Becker und Kati Greule nehmen die Klebeaktionen der „Letzten Generation“ aufs Korn. Und dann steht auch noch hoher Besuch ins Haus: Das englische Königspaar, gespielt von Martin Krawietz und Johannes Bersch, gibt sich im Kurfürstlichen Schloss zu Mainz die Ehre.

Die Besten des jeweiligen Genres

Im musikalischen Einstieg der Sitzung lädt Oliver Mager mit seinem „Meenz-Medley“ zum Mitsingen ein; „Handkäs un sei Mussig“ beschreiben stimmungsvoll, wie es „an Fassenacht“ in Mainz zugeht; Thomas Neger und die Humbas setzen mit ihrer Stadt- und Fastnachtshymne „Im Schatten des Doms“ ein Highlight; die Brüder Matthias und Andreas Bockius alias „Dobbelbock“ treffen mit dem Hit „Alles wieder gut“ die aktuelle Stimmung in der Fastnacht. Den glanzvollen Abschluss bilden die Mainzer Hofsänger, traditionell tänzerisch begleitet vom MCV-Hofballett. Weitere Tanzeinlagen kommen vom Ballett der Füsiliergarde Mainz-Gonsenheim, dem GCV-Ballett und der Showtanzgruppe „Rot-Weisse Funken“ aus Frickhofen. Die musikalische Begleitung übernimmt die Band „Soundcheck“.

„Unsere Redner sind sehr gut vorbereitet und äußerst motiviert“, freuen sich die beiden verantwortlichen SWR-Redakteure Günther Dudek und Norbert Christ über die Stimmung bei den Aktiven aus den vier beteiligten Fastnachtskorporationen Mainzer Carneval-Verein (MCV), Mainzer Carneval-Club (MCC), Gonsenheimer Carneval-Verein (GCV) und Karneval-Club Kastel (KCK). „Sie werden witzig, frech, scharfzüngig und satirisch an die Themen rangehen. Die prominenten Politikerinnen und Politiker im Saal müssen sich also auf einiges gefasst machen – ihnen werden wieder ordentlich die Leviten gelesen.“

Die Redakteure sind sich sicher, nach ihrer Tour durch die Säle für die rund dreieinhalbstündige Live-Sendung wieder die Besten des jeweiligen Genres und zugleich die Vorträge gefunden zu haben, die in der Dramaturgie des Abends optimal passen. Kokolores, Tanz, Musik und politisch-literarischer Vortrag werden sich in bewährter Weise miteinander abwechseln. So erhalten die Zuschauerinnen und Zuschauer einen exklusiven Einblick in die Fernsehfastnacht mit ihrem gekonnten Spagat zwischen traditionellen und modernen Elementen.

Mitwirkendenliste „Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht“

(in alphabetischer Reihenfolge)

Sitzungspräsident

Andreas Schmitt

Stellvertreter: Sebastian Grom

Kapelle

Sound Check (Leitung: Fred Hawryluk)

Politikvortrag

Johannes Bersch („Moguntia“)

Bardo Frosch („Frosch-Protokoll“)

Lars Reichow („Anchorman der Fastnachtsthemen im Elften“)

Kokolores

Thomas Becker mit Kati Greule und Dennis Rosskopf („Der Büttenkleber“)

Johannes Bersch und Martin Krawietz („Charles und Camilla“)

Christian Schier und Martin Heininger („Fastnachts-Battle“)

Markus Schwalbach („Gardist“)

Florian Sitte („Mutti allein zuhaus“)

Jürgen Wiesmann („Ernst Lustig“)

Musik

Dobbelbock („Alles wieder gut“)

Handkäs un sei Mussig („An Fassenacht“)

Oliver Mager („Meenz-Medley“)

Mainzer Hofsänger („Potpourri“)

Thomas Neger und die Humbas („Im Schatten des Doms“)

Tanz

Ballett der Füsiliergarde Mainz-Gonsenheim

Rot-Weisse Funken Frickhofen („Engel und Teufel“)

GCV-Ballett

MCV-Hofballett

„Mainz bleibt Mainz“ 2023: Die Mitwirkenden stehen fest SWR Volker Oehl

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Sibylle Schreckenberger E-Mail: sibylle.schreckenberger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.