„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“: ab 9.10.2023 in der ARD Mediathek

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ erzählt die Geschichte des Polizisten Rolf L., von allen ‚Lubi‘ genannt, der Verbrecher bekämpft und selbst zu einem Verbrecher wird. Die Serie basiert auf dem erfolgreichen gleichnamigen Podcast von Studio Bummens und dem SWR und wurde von Frisbeefilms im Auftrag des SWR produziert. Jan Peter ist Creator, Drehbuchautor und Regisseur. Rolf L. ist erstmals vor der Kamera zu sehen.

Doppelleben: Vom Polizisten zum Verbrecher

Der Berliner Polizist Rolf L., den alle Welt ‚Lubi‘ nennt, arbeitet als erfolgreicher Teamführer der Brennpunkt-Streife im Görlitzer Park. Doch was niemand seiner Kolleg:innen ahnt – der Drogenfahnder ist selbst kokainabhängig. Nach einem Dienstunfall gerät sein sorgsam aufrecht erhaltenes Doppelleben zwischen Polizeidienst, Familie und Sucht aus der Bahn. Er findet sich in einem internationalen Autoschieberring wieder, für den er im Drogenrausch Luxuskarossen durch ganz Europa fährt. Doch dann kommt das LKA ihm auf die Schliche. 250 Beamte sind an den Ermittlungen beteiligt, die auch zur Festnahme von Rolf L. führen. Um 120 Straftaten geht es schließlich vor Gericht. Rolf L. wird im Herbst 2020 zu vier Jahren Haft verurteilt. Seit April 2023 ist Rolf L. in einer externen Einrichtung untergebracht, wo seine Entlassung auf Bewährung erprobt wird.

Vom Podcast zur Verfilmung

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ konnte als Podcast mit mehr als zwei Millionen Hörer:innen bereits große Erfolge verzeichnen. Der preisgekrönte Dokumentarist Jan Peter hat gemeinsam mit dem Produzenten Alexander Bickenbach (Frisbeefilms) die kreative Leitung der Verfilmung übernommen. Jan Peter, ebenfalls Regisseur und Autor des Projekts, arbeitete mit Jürgen Rehberg als Kameramann und Sandra Naumann als Drehbuchautorin zusammen. Zwischen Urteilsverkündung und Haftantritt drehten sie mehrere Tage mit Rolf L. und begleiteten ihn auch während des Maßregelvollzugs. Weitere Interviewpartner aus ‚Lubis‘ Umfeld geben hautnahe Einblicke – Ermittler vom Berliner LKA sowie von Europol aus Den Haag, die zuständige Staatsanwaltschaft und erstmals zwei Mitangeklagte aus dem weltweit agierenden Autoschiebernetzwerk. So wird Rolf L.s Geschichte von unterschiedlichen Seiten beleuchtet. Dem Team gelingt es, die unglaubliche Geschichte von Rolf L. in fesselnde Bilder zu übersetzen. Entstanden ist eine einzigartige Mischung aus Doku und Show, die auf faszinierende Weise dokumentarische Erzählung und szenische Inszenierung kombiniert: verblüffend, polarisierend und fesselnd zugleich.

Jan Peter, Creator, Drehbuchautor und Regisseur

„Für mich ist ‚Lubi‘ ein Film über das Lügen. Über die scheinbare Gabe, ein wirklich guter Lügner zu sein; jemand, der eine Zeitlang alle Menschen in seinen Bann ziehen kann. Ein Film über einen Menschen, der aus allem scheinbar Gold zu machen versteht – und am Ende mit nichts als Asche und Staub in den Händen dasteht. Diese Sucht, diese Obsession eines Polizisten, der zum Straftäter wird, als eine moderne Kriminalgeschichte und zugleich als psychologisches Kammerspiel dokumentarisch zu erzählen – das war mir Herausforderung und Glück zugleich."

Alexander Bickenbach, Frisbeefilms, Creator und Produzent

„Rolf L., oder besser gesagt ‚Lubi‘, ist ein begnadeter Erzähler und eine emotionale Urgewalt vor der Kamera. Selten zuvor ist es gelungen, so nah an Hochkriminelle heranzukommen und zugleich in die Seele eines Menschen zu blicken, der ein sagenhaftes Doppelleben führt. Rolf L.s Schicksal und seine fesselnde Authentizität machen die Serie zu einer hochemotionalen Reise rund um die großen Fragen nach Betrug und Selbstbetrug, Lüge und Wahrheit – kraftvoll, schonungslos, optisch einzigartig und insbesondere ein purer Seelenstrip.“

Produktion

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“ ist eine Frisbeefilms Produktion für den SWR, in Koproduktion mit Studio Bummens, Fortis Imaginatio, in Zusammenarbeit mit Wolffpack Vision. Created by Jan Peter und Alexander Bickenbach, in Zusammenarbeit mit Jon Handschin. Basierend auf dem gleichnamigen Podcast von Studio Bummens, ein Film von Sandra Naumann und Jan Peter. Das Drehbuch haben Sandra Naumann und Jan Peter entwickelt, Jan Peter führt außerdem Regie. Die Redaktion für den SWR liegt bei Mirjam Dolderer, Susanne Gebhardt und Martina Treuter. Produzenten sind Alexander und Manuel Bickenbach (Frisbeefilms).

„Lubi – Ein Polizist stürzt ab“

Alle vier Folgen gibt es ab 9. Oktober 2023 in der ARD Mediathek zu sehen. Eine 90-minütige Filmfassung wird am 9. Oktober 2023 um 23:05 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

