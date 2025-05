„Liebe erzählt – Wie geht Beziehung?“

Ein Podcast von SWR Kultur / fünf Folgen ab 15. Mai 2025 in der ARD Audiothek

Gute Paarbeziehungen sind keine Selbstverständlichkeit. „Liebe erzählt“ geht der Frage nach, wieso das so ist – kann man Liebe und „gute Beziehung“ lernen? Host und Produzentin Leila Knüppel begibt sich auf Reisen. Sie will wissen, was das Geheimnis funktionierender Beziehungen ist und lernt dabei fünf außergewöhnliche Paare kennen. Alle fünf Folgen stehen ab 15. Mai in der ARD Audiothek zum Anhören bereit.

Kann man Liebe lernen?

Leila ist Mitte 40 und steht vor den Scherben ihrer 18-jährigen Beziehung. Was ist schiefgelaufen und warum hat sie das Ende nicht kommen sehen? In einer Auszeit fasst sie den Entschluss, dem Geheimnis gelingender Beziehungen auf den Grund zu gehen. Was sind die Voraussetzungen dafür? Kann man Liebe lernen? Und welche Rolle spielen Zufall und Glück? Auf ihrer Reise trifft sie fünf ungewöhnliche Paare, die trotz größter Hindernisse ihre große Liebe gefunden haben. Fünf Mutmachgeschichten, die zeigen, dass Partnerschaft gelingen kann und wie beflügelnd und kraftgebend gute Beziehungen sein können.

„Liebe erzählt“ in der ARD Audiothek

Die Themen, die sich in den Geschichten wiederfinden, sind so vielfältig wie die fünf Paare selbst – vom Kampf gegen die Drogenabhängigkeit über Transsexualität bis hin zu Polyamorie. Alle fünf Folgen des SWR Kultur Podcasts stehen ab 15. Mai in der ARD Audiothek zum Anhören bereit.

