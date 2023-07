SWR Programmschwerpunkt zum zweiten Jahrestag der Flut in Rheinland-Pfalz im Juli 2023

Die Flutkatastrophe an der Ahr und in der Region Trier liegt zwei Jahre zurück. Ein verheerendes Ereignis mit 135 Toten, tausendfach zerstörtem Eigentum, defekter Infrastruktur, kaputter Natur und einer Schadensumme in Höhe von geschätzt 33 Milliarden Euro. Manches ist repariert, doch vieles noch lange nicht geheilt. Der Südwestrundfunk (SWR) berichtet seit der Flutnacht am 14. Juli 2021 kontinuierlich über den Wiederaufbau und hat die Region und ihre Menschen erneut besucht.