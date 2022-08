Neue Staffel „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ startet

Der SWR Moderator schunkelt mit Benni und Dennis Wolter von „World Wide Wohnzimmer“ / ab 13.03 in der ARD Mediathek und auf Youtube

„Pierre M. Krause trifft Prominente und interessante Persönlichkeiten bei ihren privaten und beruflichen Terminen des Tages und begleitet sie ein Stück auf ihrem Weg.“ Das ist das Konzept von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“. In der neuen Folge begegnet der SWR Moderator Benni und Dennis Wolter, den Zwillingen von „World Wide Wohnzimmer“. Die beiden haben Pierre M. Krause zu sich eingeladen und glühen für den Rosenmontag in Köln vor. Im Anschluss wollen sich die drei in der Stadt nämlich ausgiebig ausleben. Die erste Folge der nunmehr vierten Staffel „Kurzstrecke mit Pierre M.Krause“ ist abrufbar von Sonntag, 13. März 2022, an in der ARD Mediathek und zeitgleich im Youtube-Kanal der Sendung. Bilder Clips und Hintergründe gibt es zudem auf der neuen SWR „Pierre M. Krause-Seite“ auf Instagram.

Vorglühen auf „Kölsche Art“

Bevor zur Premiere der neuen Staffel Pierre M. Krause und die beiden Youtube-Stars Benni und Dennis Wolter von „World Wide Wohnzimmer“ gemeinsam die Innenstadt von Köln unsicher machen, treffen sich die drei zum Vorglühen. Es ist der Startschuss für vier neue Folgen von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“. In diesen trifft der SWR Moderator unter anderem Michael Kessler, Cordula Stratmann, Markus Kavka und Jennifer Weist. Abrufbar sind diese neuen Folgen ab Sonntag, 20. März 2022, in derARD Mediathek und ab Donnerstag, 24. März 2022, bei Youtube.

„Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ geht in die vierte Runde

Regelmäßig begleitet Pierre M. Krause Prominente bei deren privaten oder beruflichen Terminen ein Stück des Weges und gewinnt spannende Einblicke in das Leben seiner Gesprächspartner. Von Comedienne Anke Engelke über die Wissenschaftlerin Mai Thi Nguyen-Kim bis hin zu Sänger Alligatoah teilten bislang mehr als 40 Persönlichkeiten einen Stück ihres Weges mit Pierre M. Krause in seiner Sendung.

„Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“

Alle Folgen von „Kurzstrecke mit Pierre M. Krause“ in der ARD Mediathek sowie auf dem Youtube-Kanal.

