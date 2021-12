Zuschauer:innen können die Predigt per Smartphone live mitgestalten und vorab Anliegen für Fürbitten auf Facebook posten.

Der SWR überträgt für Das Erste an Heiligabend die Christmette aus der katholischen Pfarrkirche St. Maria im pfälzischen Landau. Dekan Axel Brecht, Pfarrer der Gemeinde, wird dem Gottesdienst vorstehen und predigen. Im Gottesdienst und zu Hause können alle per Smartphone die Predigt live mitgestalten. Die Website und der Zugangscode dafür werden während des Gottesdienstes bekannt gegeben. „Katholische Christmette aus St. Maria in Landau“ an Heiligabend, Freitag, 24. Dezember 2021, 18:30 bis 19:30 Uhr live im Ersten, per Livestream und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek.

Anliegen für Fürbitten im Gottesdienst können unter #meineweihnachtsfürbitte auf Facebook gepostet werden. Nähere Informationen zur Aktion unter Kirche im SWR.

Weihnachtliche Klänge mit eingeblendeten Liedtexten

Die musikalische Gesamtleitung liegt in den Händen des Landauer Dekanatskantor Horst Christill, der an der spätromantischen Steinmeyer-Orgel musiziert. Verschiedene Ensembles – vom Gesang, der Blockflöte über Violine, Sopransaxofon und Flügel bis zur Orgel – sorgen für weihnachtliche Klänge. Die Liedtexte werden eingeblendet, damit die Lieder mitgesungen werden können.

Gottesdienst aus dem Wahrzeichen Landaus

In diesem Jahr findet die Christmette in der katholischen Pfarrkirche St. Maria statt. Sie steht in der Landauer Innenstadt, direkt am Marienring und ist ein unübersehbares Wahrzeichen, erbaut im neoromanischen Kathedralstil.

Sendung

"Katholische Christmette aus St. Maria in Landau" live aus der katholischen Pfarrkirche St. Maria an Heiligabend, 24. Dezember 2021, 18:30 bis 19:30 Uhr im Ersten, per Livestream und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek.

Bildergalerie

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Katja Matschinski E-Mail: katja.matschinski@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.