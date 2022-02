Der SWR fördert wie kaum ein anderer Sender junge Dokumentarfilmer:innen. Jährlich entstehen vier bis fünf Debütfilme in der Reihe "Junger Dokumentarfilm".

Die Zusammenarbeit zwischen SWR, Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg und der Filmakademie Baden-Württemberg besteht seit 1999. Jungen Filmemacher:innen ermöglicht sie die Finanzierung und Ausstrahlung ihres Debütfilms. Viele der Filme werden zu internationalen Festivals eingeladen und mit Preisen ausgezeichnet.

Die Filme der diesjährigen Staffel

Der Dokumentarfilm "Zellenflimmern" von Mahyar Goudarzi erzählt mit viel Humor aus der Sendezentrale eines Gefängnis-TV-Senders heraus Geschichten von Häftlingen für Häftlinge. In "Wir für Euch" (AT) geht Anna Stradinger der Frage nach, wie es sein kann, dass es in einer der lukrativsten Branchen, der Automobilindustrie, eine wachsende, extrem rechte Gewerkschaft gibt. Ist dies als eine ernstzunehmende Gefahr zu sehen oder nur der Spiegel einer Gesellschaft, die sich immer weiter spaltet? Für den Film "Kashkash" (AT) begibt sich die Regisseurin Lea Najjar auf eine Reise in den Libanon, ein Land, das vor dem politischen und wirtschaftlichen Zerfall steht. Im Mittelpunkt steht das Glücksspiel Kash Hamam. Jeder Spieler hält seine eigene Schar von Tauben auf dem Dach und lässt sie über seinem Haus kreisen, in der Hoffnung, die Tauben des Nachbarn auf das eigene Dach zu locken und somit den eigenen Schwarm zu vergrößern. Das Schicksal der Tauben ist es, durch das Glücksspiel von einem Spieler zum nächsten verzockt zu werden. Die Filme wurden von FFL Film- und Fernseh-Labor Ludwigsburg GmbH & Co. KG, Eikon Media GmbH und Mister Wombat Becht & Gerginov GbR im Auftrag des SWR produziert.

Junger Dokumentarfilm

vier neue Filme, voraussichtlich im Herbst 2022 im SWR Fernsehen und in der ARD Mediathek

