Neues junges Format: „Ohne Mauerfall – Ohne mich!“ und „Best Friends Forever?!“ ab 13. Januar 2022 in der ARD Audiothek im SWR Kindernetz und bei SWR Plus

„Es gibt keine doofen Fragen!“ Getreu diesem Motto macht sich Influencerin Jule Nagel (@julesboringlife) in ihrem neuen SWR Podcast „jule be like“ auf den Weg: Die Stuttgarterin will stellvertretend für ihre Hörer:innen alles zu einem für sie relevanten Alltagsthema herausfinden, egal ob Liebe, Freundschaft, Traumjob oder Mauerfall. Auf unterhaltsame Art und Weise wird so Wissen in verschiedenen Bereichen vermittelt. Die ersten beiden Folgen „Ohne Mauerfall – Ohne mich!“ und „Best Friends Forever?!“ sind ab 13. Januar 2022 in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Webseite des SWR Kindernetz sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen abrufbar. Danach erscheint alle zwei Wochen eine neue Folge.

Wissensdurstig, unterhaltsam und persönlich: Mit Jule Nagel die Welt verstehen

Die Stuttgarter Influencerin Jule Nagel hat viele Fragen, aber wenig Scheu oder Vorbehalte. In ihrem Podcast spricht die 19-jährige mit spannenden, gerne auch mal unkonventionellen Gästen und nähert sich spielerisch Themen, die sie und ihre Follower:innen bewegen. Die Fragestellungen ergeben sich aus dem Alltag, sind ehrlich, authentisch und vor allem auf Augenhöhe mit ihren Hörer:innen. Jule will verstehen, wie die Welt um sie herum funktioniert. Unterstützung erhält sie dabei u.a. von Fachexpert:innen aus der ARD. Das Themenspektrum reicht vom Markenhype über den Mauerfall bis hin zum Traumjob, hat aber immer Bezug zu Jules Leben.

Jule Nagel

Jule Nagel gibt Millionen Follower:innen auf TikTok und Instagram in ihren Videos Einblicke in ihren Alltag. Sie zeigt ihr Familienleben und erzählt von ihrer früheren Krebserkrankung. So interessiert und offen, wie sie auf ihren Kanälen über all das spricht, was sie bewegt, möchte sie auch in ihrem neuen Podcast Themen ansprechen und Fragen stellen. Das Motto dabei: Dumme Fragen gibt es nicht.

Produktion

„jule be like“ ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit der Flow media company. Die Redaktion liegt bei Simone Nürnberger und Sandra Goller unter Leitung von Stefanie von Ehrenstein. Ab 13. Januar 2022 stehen die ersten beiden Folgen „Ohne Mauerfall – Ohne mich!“ und „Best Friends Forever?!“ in der ARD Audiothek, im Youtube-Kanal SWR Plus, auf der Website kindernetz.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen zum Abruf bereit. Danach erscheinen alle zwei Wochen neue Folgen.

YouTube-Kanäle „SWR Kindernetz“ und „SWR Plus“ umgestaltet

Mit seinen Angeboten spricht der SWR nicht nur Kinder, sondern auch die ältere Zielgruppe der Pre-Teens und Teens an. Aufgrund dessen wurde der Youtube-Kanal „SWR Kindernetz Plus“ in „SWR Plus“ umbenannt. Der Kanal „SWR Kindernetz“ richtet sich weiterhin an die jüngere Zielgruppe. Außerdem wurde das Design der Youtube-Kanäle und der SWR Kindernetz-Website überarbeitet. Auf beiden Plattformen finden sich aber nach wie vor beliebte Sendungen wie der „Tigerenten Club“ und „Tiere bis unters Dach“ oder neue Formate wie „Mein Pferdesommer“.

