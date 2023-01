Johannes Zenglein schaut sich im „ARD-Buffet"-Studio um

Bevor Johannes Zenglein das Moderationsteam im „ARD-Buffet" erweitert, schaut er sich erst einmal genauer in Studio 2 des SWR um. Aus diesem Studio kommt die tägliche Livesendung - und Zenglein will es ganz genau wissen: Ist das berühmte grüne Studiosofa bequem? Ist die Küche eine Attrappe oder tatsächlich funktionsfähig? Was befindet sich in den Küchenschränken und sind die Mandeln im Vorratsglas noch genießbar - oder nur Deko? Auf seiner Suche stößt der neue Moderator auch auf die Kochjacke von Buffet-Koch Sören Anders - und tatsächlich passt sie ihm. Jetzt muss Johannes Zenglein nur noch kochen lernen.