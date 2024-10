Dokumentarfilm von Robin Barnwell aus der Perspektive der Opfer des Nahostkonflikts / ab 3.10.2024 in der ARD Mediathek und am 7.10. um 23:20 Uhr im Ersten

Seit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ist in Israel nichts wie vorher. Und seit der militärischen Reaktion der israelischen Armee auf diesen Angriff ist auch das Leben der Menschen in Gaza aus den Fugen geraten. Der Nahostkonflikt spaltet die Weltöffentlichkeit in unversöhnlich scheinende Lager. Dennoch – oder gerade deswegen – sendet die ARD einen Dokumentarfilm, der die Opfer beider Seiten, Israelis und Palästinenser:innen, in den Mittelpunkt stellt. „Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg” ist ab dem 3. Oktober 2024 in der ARD Mediathek verfügbar und läuft am 7. Oktober um 23:20 Uhr im Ersten.

Die Bombardierung von Gaza und ihre Folgen

Der Film des preisgekrönten Regisseurs Robin Barnwell („Die Überlebenden von Mariupol”) erzählt die Geschichte des Konflikts aus der Perspektive der Opfer der Gewalt auf beiden Seiten. Der bewegende Film zeigt das Leid von Menschen, die nur wenige Kilometer voneinander entfernt leben, die jedoch Welten trennen. Die 17-jährige Agam erzählt, wie Hamas-Kämpfer sie als Geisel nahmen, in den Tunneln versteckten und wie sie in Todesangst lebte, bis sie freigelassen wurde. Der Fotograf Ibrahim dokumentiert mit seiner Kamera die Bombardierung von Gaza und ihre Folgen. Er selbst verliert durch die Bombardierung Familienangehörige und wird schwer verletzt. Beide Seiten berichten von der Trauer um getötete Angehörige, von der Angst vor Angriffen, dem Verlust des Zuhauses und von einem Wunsch, der sie vereint: Frieden.

„Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg” in der ARD Mediathek

Aufgrund der Gefahren beim Filmen sowie der Zahl der Todesfälle von Journalist:innen vor Ort wurden keine Menschen im Gazastreifen beauftragt, den Krieg zu dokumentieren. Stattdessen suchte Regisseur Robin Barnwell nach Menschen, die ihr Leben bereits aufgezeichnet hatten, und nach Kameraleuten, die weitgehend ungesehenes Filmmaterial gedreht hatten. Der von Top Hat Productions produzierte Film „Israel und Gaza – Die Opfer von Terror und Krieg” steht ab dem 3. Oktober 2024 in der ARD Mediathek zur Ansicht bereit und wird am 7. Oktober um 23:20 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

