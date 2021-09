New Faces Award Film 2021: Sonderpreis für @ichbinsophiescholl

Auszeichnung für das Team der Instagram-Serie über Sophie Scholl

Beim Nachwuchspreis „Bunte New Faces Award Film“ ging am Abend der Sonderpreis an „@ichbinsophiescholl“. Der Preis zeichnet die Darsteller und das Team der Instagram-Serie von SWR und BR aus. Die aus der Smartphone-Perspektive erzählte Serie nimmt die Instagram-Nutzer:innen zehn Monate in Echtzeit Tag für Tag mit in das Leben von Sophie Scholl und vollzieht den Weg der Weißen Rose in den Widerstand und bis zu ihrer Verhaftung mit den für die Plattform charakteristischen Mitteln nach.

Die Redaktion der Zeitschrift Bunte über ihre Entscheidung für „@ichbinsophiescholl“ als Träger des Sonderpreises: „Wie Leben und Schicksal von Sophie Scholl, ihres Bruders Hans und ihrer Mitstreiter in der Weißen Rose mit den Instrumenten von Instagram erzählt werden, ist mutig, innovativ und emotionaler als jedes Geschichtsbuch. Das Projekt ,@ichbinsophieschollʼ, produziert im Auftrag der Sender SWR und BR für eines der populärsten Medien der jungen Generation, ist formal richtungsweisend und mit einigen der größten schauspielerischen Talente hervorragend besetzt. Bunte zeichnet das Ensemble und die Macher von ,@ichbinsophieschollʼ mit dem Sonderpreis des New Faces Award Film 2021 aus.“

Über 800.000 User:innen folgen Sophie Scholl seit Mai 2021 auf Instagram. Verkörpert wird sie in „@ichbinsophiescholl“ von Luna Wedler, an ihrer Seite sind Max Hubacher, Maria Dragus, David Hugo Schmitz, Thomas Prenn, Timur Bartels, Caroline Hartig, Leonard Scheicher und Lucas Reiber zu sehen. Die Serie ist ein Projekt der beiden ARD-Sender SWR und BR. Produktion Sommerhaus Serien GmbH, Content Development Unframed Productions, Content Production Vice Media im Auftrag von SWR und BR. Produzenten sind Jochen Laube und Fabian Maubach (Sommerhaus), Creative Producer Manuel Freundt (Vice) und Melina Voss (unframed), Executive Producer Katja Siegel (Vice) und Leif Alexis (Sommerhaus). Die Social Media Redaktionsleitung liegt bei Suli Kurban, Tom Lass inszenierte die Spielszenen. Die Redaktion liegt bei Susanne Gebhardt (Idee), Ulrich Herrmann (SWR) und Lydia Leipert (BR).

Sophie Scholl (Luna Wedler), Hans Scholl (Max Hubacher) und Alexander Schmorell (David Hugo Schmitz) arbeiten bis spät in die Nacht im Atelier. © SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten SWR BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten

