„Immer wieder sonntags“ startet in den Sommer

Neue Staffel der beliebten SWR Unterhaltungsshow mit Moderator Stefan Mross ab 12. Juni 2022 um 10 Uhr live im Ersten / Auf dem Programm stehen Schlager, Volkmusik, spannende Aktionen und jede Menge Überraschungen

Stefan Mross begrüßt ab Juni 2022 wieder regelmäßig zur SWR Unterhaltungssendung „Immer wieder sonntags“ aus der neuen Arena in Rust. In zwölf Live-Sendungen heißt der Moderator zahlreiche Gäste aus Schlager und Volksmusik willkommen und hält neben viel guter Laune auch einige Überraschungen bereit. Gäste in diesem Jahr sind u.a. Beatrice Egli, Giovanni Zarrella, VoXXclub, Mountain Crew, DJ Ötzi, Francine Jordi und Eloy de Jong. Zum Saisonabschluss gibt es am 11. September 2022 ein Best-of der schönsten Momente aus der diesjährigen Staffel. Die Auftaktsendung läuft am 12. Juni 2022 um 10 Uhr im Ersten und ist danach, wie alle anderen Ausgaben auch, jeweils für 30 Tage in der ARD Mediathek abrufbar.

Live aus der „Immer wieder sonntags“-Arena in Rust

Bereits im 18. Jahr lädt Gastgeber Stefan Mross zum „Sonntagvormittag mit Herz“ im Ersten ein. Mit Musik und guter Laune wollen der beliebte Moderator und Musiker und sein Team das Publikum sonntags ab 10 Uhr im Ersten wieder gut unterhalten. Neu ist die „Immer wieder sonntags“-Arena, die in einem frischen Look erstrahlt und in Rust vom Europa-Park direkt neben die Wasserwelt Rulantica umgezogen ist. Immer an der Seite des Gastgebers ist Anna-Carina Woitschack, die in ihrer „Starküche“ erneut mit prominenten Gästen auf der Bühne kochen wird. In der ersten Folge am 12. Juni dürfen sich die Zuschauer:innen auf Hansi Hinterseer, Giovanni Zarrella, Anita & Alexandra Hofmann, Michelle, Tim Peters, Dorfrocker, Luna Klee und VoXXclub freuen.

Sonntagvormittag im gemeinsamen Wohnzimmer

Gastgeber Stefan Mross freut sich auf die kommende „Immer wieder sonntags“-Saison: „Als ich bei der Grundsteinlegung das Gelände zum ersten Mal gesehen habe, hatte ich Tränen in den Augen. Das wird eine wunderbare Kulisse und ein wunderschöner Rahmen für unsere Sendung. Das wird unser neues Wohnzimmer – und ich liebe es. Die neue Arena ist größer, sportlicher und moderner. Gleichzeitig bleibt aber ein Wiedererkennungswert. Ich bin völlig geflasht und ich freue mich sehr auf die neue Saison und vor allem auf das Publikum. Die Menschen können einschalten und sich wohlfühlen, wie die vergangenen Jahre auch. Schön, dass wir uns wiedersehen und gemeinsam einen schönen Sonntagvormittag verbringen können.“

Dreizehn Sendungen mit zwölf Live-Ausgaben

„Immer wieder sonntags“ im Ersten ist eine Produktion des SWR in Zusammenarbeit mit Kimmig Entertainment. Die Redaktion hat Markus Ziemann, die Leitung Anne Moosmayer.

Das Erste überträgt die vom SWR verantwortete Musiksendung live aus der neuen „Immer wieder sonntags“-Arena im Europa-Park Erlebnis-Resort in Rust.

Sendung

„Immer wieder sonntags“, ab 12. Juni 2022, sonntags, 10 Uhr im Ersten.

Weitere Termine: 19. Juni, 26. Juni, 3. Juli, 10. Juli, 17. Juli, 24. Juli, 31. Juli, 7. August, 21. August, 28. August, 4. September sowie ein Best-of am 11. September 2022.

