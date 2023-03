Kinokoproduktion „Im Rosengarten“ ist abgedreht

Tragikomisches Roadmovie von Leis Bagdach mit Kostja Ullmann und Safinaz Sattar

Was genau ist eigentlich Heimat? Dieser einfachen und gleichzeitig komplexen Frage widmet sich das tragikomische Roadmovie “Im Rosengarten” (AT) von Regisseur und Autor Leis Bagdach, zu dem die Dreharbeiten erfolgreich abgeschlossen wurden.

Der Berliner Rapstar Yak (38), auf dem Höhepunkt seiner Karriere von einer Sinnkrise geplagt, bekommt überraschend Nachricht von seinem fast vergessenen Vater. Dieser, vor über 30 Jahren Hals über Kopf in sein Heimatland Syrien zurückgekehrt, liegt in einem Kölner Krankenhaus im Koma und hat Yak eine Überraschung mitgebracht: eine 15-jährige Halbschwester namens Latifa, die nur Arabisch spricht. Unfreiwillig vereint, begibt sich das ungleiche Geschwisterpaar auf eine filmpoetische Winterreise quer durch Deutschland. Eine Suche nach Wurzeln, Ankunft, Zugehörigkeit ...

Suche nach Heimat

Es ist die Perspektive zweier, aus ganz unterschiedlichen Gründen Heimatloser, die diesen Blick auf Deutschland so außergewöhnlich macht. Verbindendes Element ihrer Welten ist das titelgebende, halbfiktionale Volkslied „Im Rosengarten“, das beiden in ihrer Kindheit vom Vater vorgesungen wurde. Rosengärten spielen sowohl in der westlichen als auch östlichen Kultur eine bedeutsame Rolle. Mystische Märchenorte mit einfacher Metapher: die Blume der Blumen ist das Symbol friedlicher Koexistenz von Gegensätzen. So wie das Lied erzählt auch der Film von Liebe und Abschied. Vom Reisen. Von Jahreszeiten. Klee und Schnee. Tod und Geburt.

Koproduktion mit Debüt im Dritten des SWR

Yak und Latifa werden von Kostja Ullmann und Safinaz Sattar verkörpert. In weiteren Rollen spielen u.a. Verena Altenberger, Tom Lass, Husam Chadat, Nico Seyfrid (K.I.Z.), Ursula Werner, Petra Schmidt-Schaller, Thomas Arnold, Mohammad-Ali Behboudi, Artus Maria Matthiessen und Jamilah Bagdach. Gedreht wurde im Februar und März in Leipzig, Halle (Saale), Köln und im Schwarzwald. “Im Rosengarten” (AT) ist eine Produktion der Neufilm GmbH (Produzent Holm Taddiken) und der IndiFilm GmbH (Produzent Arek Gielnik) in Ko-Produktion mit dem SWR/Debüt im Dritten, ARTE und dem WDR. Gefördert wurde der Film von der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, Mitteldeutsche Medienförderung und der Film und Medienstiftung NRW. Die Redaktion im SWR liegt bei Stefanie Groß. Der Kinostart für „Im Rosengarten“ (AT) ist für März 2024 geplant.





Am Set von „Im Rosengarten“ (v.l.n.r.): Arek Gielnik (Indi Film GmbH), Holm Taddiken (Neufilm GmbH), Kostja Ullmann, Leis Bagdach, Safinaz Sattar, Gabriele Mast, Stefanie Groß (beide SWR), Prof. Carl Bergengruen (MFG Baden-Württemberg). © SWR/Neufilm /Thomas Fritsch SWR Neufilm /Thomas Fritsch

