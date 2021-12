„Ich bin dein Mensch“ in der ARD Mediathek gestartet

Ein ganz auf unsere Wünsche und Bedürfnisse abgestimmter Partner, anpassungsfähig, lernwillig – wäre das nicht der Traum einer Beziehung?

In der Komödie „Ich bin dein Mensch“ testet Wissenschaftlerin Alma einen humanoiden Roboter als Lebenspartner und stellt die Frage nach der Zukunft der Liebe. Maria Schraders preisgekrönter Film mit Maren Eggert und Dan Stevens ist in der ARD Mediathek angelaufen und wird am Mittwoch, 22. Dezember 21 im Ersten ausgestrahlt.

Die Sehnsuchtsmaschine

Alma ist Wissenschaftlerin am Pergamonmuseum in Berlin. Um an Forschungsgelder für ihre Studien zu kommen, lässt sie sich zur Teilnahme an einer außergewöhnlichen Studie überreden. Drei Wochen lang soll sie mit dem ganz auf ihren Charakter und ihre Bedürfnisse zugeschnittenen humanoiden Roboter Tom zusammenleben, dessen künstliche Intelligenz darauf ausgelegt ist, der perfekte Lebenspartner für Alma zu sein. Geht das Experiment auf? „Ich bin dein Mensch“ erzählt von einer Begegnung, die uns in der nahen Zukunft vielleicht erwartet. Es ist eine melancholische Komödie um Fragen der Liebe, der Sehnsucht und danach, was den Menschen zum Menschen macht.

Kann man sich in einen Roboter verlieben?

Jan Schomburg und Maria Schrader schrieben das Drehbuch zu „Ich bin dein Mensch“ frei nach Motiven der Kurzgeschichte von Emma Braslavsky. In der Regie von Maria Schrader sind Maren Eggert und Dan Stevens als ungewöhnliches Paar zu sehen. Zum weiteren Cast gehören Sandra Hüller und Hans Löw, Wolfgang Hübsch, Annika Meier, Falilou Seck, Jürgen Tarrach, Henriette Richter-Röhl sowie Monika Oschek. „Ich bin dein Mensch“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion im Auftrag des SWR, produziert von Lisa Blumenberg und in der Redaktion von Jan Berning und Katharina Dufner. Gedreht wurde im Sommer 2020 in Berlin, u. a. im Pergamonmuseum und im Futurium.

Wie leben wir in der nahen Zukunft?

„Ich bin dein Mensch“ ist ein weiterer SWR Film aus der Reihe von Filmen zur nahen Zukunft für Das Erste und die ARD Mediathek. Vorausgegangen war eine Programminitiative von NDR und SWR, mit der renommierte deutsche Prosa-Autor:innen beauftragt wurden, ihre Fantasie für Geschichten von morgen festzuhalten. Auf den so entstandenen Erzählungen, die in Anthologie „2029 – Geschichten von morgen“ in Buchform erschienen, beruhen die Filme „Exit“ (ARD), „Das Haus“ (NDR, ARTE, rbb) und „Ich bin dein Mensch“ (SWR). Alle Filme der Reihe sind als Schwerpunkt unter „Near Future – Wie leben wir in naher Zukunft“ in der ARD Mediathek zu finden.

„Ich bin dein Mensch" Alma (Maren Eggert) und Tom (Dan Stevens) erfinden sich eine gemeinsame Geschichte.

