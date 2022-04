Hotel mit Empfangsschwierigkeiten

per Mail teilen

In einer Lockvogel-Doppelrolle als Empfangsleiterin und Rezeptionist eines Kölner Luxushotels lassen Jana Ina und Giovanni Zarrella ihren Charme spielen: Portier Salvatore umgarnt die weiblichen Gäste, holt sich bei Ärztinnen medizinischen Rat zu proktologischen Problemen ein und schreckt auch vor krummen Geschäften nicht zurück. Gut also, dass Chef-Concierge Andrea alias Jana Ina ihm auf die Finger klopft und die genervten Gäste mit einer Luxus-Suite entschädigen will. Natürlich versucht der findige Salvatore, auch daraus Profit zu schlagen…