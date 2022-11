Hofer Goldpreis an Karsten Dahlem für sein Regie-Debüt „Crash“

Karsten Dahlem, Autor und Regisseur von „Crash“, erhielt zum Abschluss der Internationalen Hofer Filmtage 2022 den diesjährigen Hofer Goldpreis der Friedrich-Baur-Stiftung, verliehen durch die Bayerische Akademie der Schönen Künste in memoriam Heinz Badewitz.

Der Preis zeichnet die beste Regieleistung bei einem ersten Langspielfilm aus und ist mit Gold im Wert von über 30.000 Euro dotiert. Der Preis wurde Karsten Dahlem von dem Medienkünstlerduo M + M (Marc Weis, Martin De Mattia) zuerkannt. „Crash“ ist eine Produktion der Viafilm in Koproduktion mit SWR (Debüt im Dritten) und WDR.

Unentrinnbar

„‘Crash‘ fasziniert durch das schrittweise Freilegen psychologischer und narrativer Schichten, um die traumatische Vergangenheit erfassen zu können“, begründeten M + M ihre Entscheidung für Karsten Dahlem als Preisträger. „Die Schauspieler:innen, allen voran Anna Maria Mühe und Michael Wittenborn, entwickeln einen gemeinsamen psychologisch verwebten Körper. Bildgestaltung, Schnitt und Sound halten den Film dicht, unentrinnbar und gleichzeitig in einem ständigen Fluss. Die spannungsvolle Rhythmik von Stille und Dialogen verschmelzen die Konstruktion zu einem organischen Erzählbild.“

Darum geht’s

Jahrelang hat sich Chrissi im Ausland bewiesen, dass sie als Stuntfahrerin Autos beherrscht. Als sie nach einem schweren Unfall in das Dorf ihrer Kindheit, zu ihrem Vater, zurückmuss, wird sie von den quälenden Erinnerung an ihre Familiengeschichte eingeholt. Doch auch ihr Vater ist bis heute in seinem Schmerz gefangen und unfähig, für sie da zu sei. In seiner Verzweiflung bietet er ihr Geld an, damit sie sich unabhängig vom deutschen Sozialsystem woanders ein Leben aufbauen kann – die Beziehung zwischen den beiden steht vor der Zerreißprobe ...

Es spielen Anna Maria Mühe, Michael Wittenborn, Anton Spieker, Therese Hämer, Casper von Bülow, Walid Al-Atiyat, Victoire Laly, Katharina Hauter und Joél Sansi. Produzenten sind von Max Frauenknecht und Benedikt Böllhoff (Viafilm), die Redaktion liegt bei Stefanie Groß (SWR/Debüt im Dritten) und Andrea Hanke (WDR). Gefördert wurde der Film von der MFG Baden-Württemberg, dem DFFF und der FFA.

Anna Maria Mühe als Chrissi in Crash€œ von Karsten Dahlem. © SWR/Viafilm SWR

