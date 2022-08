Schwarzwald-Thriller „Höllgrund“ ab 16.9. in der ARD Mediathek

Schwarzwald-Thriller mit Lou Strenger und August Wittgenstein

Landärzte sind immer die Helden. Außer in Höllgrund… In der neuen Mediathek-Serie des SWR kann ein ärztlicher Hausbesuch üble Folgen haben und eine polizeiliche Ermittlung kann das ganze Dorf umkrempeln. „Höllgrund“ startet am Freitag, 16. September 2022 in der ARD Mediathek. Lou Strenger und August Wittgenstein spielen die Hauptrollen in dem von Marc O. Seng kreierten Schwarzwald-Thriller, den Studio Zentral für den SWR produzierte.

Allein gegen alle

In einem beschaulichen Dorf im Schwarzwald kommt es zu mysteriösen Todesfällen. Die alleinstehende Dorfpolizistin Tanja ahnt als Einzige, dass sich hinter den Vorfällen ein dunkles Geheimnis aus der Vergangenheit verbirgt. Gegen den Widerstand der anderen Dorfbewohner:innen macht sich die sture Tanja alleine auf die Suche… und findet bald heraus, dass ausgerechnet der charmante junge Landarzt Fabian mit seinen wohlgeformten Händen in die rätselhafte Mordserie verstrickt ist.

Blick in den Dorfabgrund

„Höllgrund“ ist ein spannungsgeladener Thriller, der auf lustvolle Art die allseits bekannten Klischees deutscher Serien-Landärzte entlarvt. Eine bitterböse Dekonstruktion unserer strahlendsten TV-Helden, inszeniert von Lea Becker und Hanno Olderdissen. Lou Strenger und August Wittgenstein stehen als unbeirrbare Nachwuchspolizistin und vorgeblich hingebungsvoller Landarzt im Mittelpunkt der Serie, die mit Heiner Lauterbach, Nicki von Tempelhoff, Ulrike C. Tscharre, Andreas Anke, Alissa Atanassova, Heiner Hardt, Guido Renner, Michaela Caspar und Joy Maria Bai ein spannendes Ensemble von Dorfbewohnern aufweisen kann.

Das Team

Die Drehbücher zu „Höllgrund“ stammen von Marc O. Seng und Maike Rasch, Produzent ist Lasse Scharpen. Producer Hannes Höhn, die Bildgestaltung verantworten Carol Burandt von Kameke und Karl Kürten, Schnitt Renata Salazar Ivancan und Denize Galiao, Szenenbild Peter R. Schwab, Kostümbild Nicole Hutmacher, Casting Ana Dávila. Redaktion liegt bei Katharina Dufner.

Im SWR Fernsehen werden die acht jeweils 45-minütigen Folgen von „Höllgrund“ am Montag, 31.10. und Dienstag 1.11. zu sehen sein, jeweils vier Folgen ab 20:15 Uhr.

Online first ab 16.9.2022, ab 9:00 Uhr unter ARDMediathek.de

Schwarzwald-Thriller Höšllgrund - Keyvisual © SWR SWR

