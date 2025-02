Der Nürburgring – Ort legendärer Rennen und großer Fan-Leidenschaft. Aber auch Schauplatz eines großen Politskandals. Der 6-teilige Podcast erzählt die Geschichte rund um den Mythos „Grüne Hölle“.

Die weltbekannte Nordschleife in der Eifel blickt 2025 auf einhundert Jahre Rennsportgeschichte zurück. Neben spektakulären Regenrennen, vollen Tribünen und jeder Menge Schumi-Hype steht sie heute auch für eine gigantische Achterbahn, die nie in Betrieb ging, für große Pläne und noch größere Pleiten.

Faszination Motorsport

Der Rausch am Ring beginnt in den 1920er-Jahren und nimmt in den 70ern so richtig Fahrt auf, als Fahrer wie Niki Lauda und Jackie Stewart zu Popstars werden. Bis zur Jahrtausendwende ist das Formel-1-Rennen am Nürburgring das Event des Jahres in der Eifel. In dem sechsteiligen Podcast erzählt Host und Formel-1- Enthusiast Max Dehling die Geschichte der wohl legendärsten Rennstrecke der Welt. Aber auch die Geschichte eines schier unglaublichen Finanzskandals, der einen Minister hinter Gitter brachte.

Der Nürburgring-Skandal

„Nürburgring 2009“ hieß das große Projekt, das mehr Geld in die klammen Kassen des Landes spülen sollte, am Ende jedoch in einem Desaster endete. Für die Politik, für den Ring, für die Menschen vor Ort. Und für die Formel 1 in Deutschland.

Exklusive Interviews

„Höllenrausch” taucht tief ein in die Geschichte des Rings und spricht mit den Menschen, die diesen Ort prägten: mit der inzwischen 80-jährigen Hotelbesitzerin Uschi Schmitz, die als Kind in der Boxengasse spielte und später Niki Lauda sein Leibgericht servierte. Mit dem Sportreporter Hans-Reinhard Scheu, der Laudas tragischen Unfall live kommentieren musste. Mit dem ehemaligen Ministerpräsidenten Kurt Beck, der sich nach vielen Jahren erstmals wieder ausführlich zum Nürburgring-Skandal äußert. Und natürlich den Fans, die bis heute jedes Wochenende ihre Zelte am Ring aufschlagen.

„Höllenrausch – der große Traum vom Nürburgring” ist ein Podcast der Landessenderdirektion Rheinland- Pfalz des SWR. Mirjam Wörnle hat die Projektleitung, Autor und Host ist Max Dehling.

„Höllenrausch – der große Traum vom Nürburgring”

die ersten beiden Folgen ab 14. März in der ARD Audiothek, auf allen anderen Podcast-Plattformen erscheint an diesem Tag die erste Folge, neue Folgen immer freitags

